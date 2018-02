DIRETTA NEVE Riapre l'A16: il punto sulla viabilità in Irpinia A16 e raccordo chiusi per i mezzi pesanti come anche l'Ofantina

di Simonetta Ieppariello

13.12, il punto degli interventi della Provincia: L'ente di Palazzo Caracciolo sta intervenendo sui 1.600 chilometri di strade con 52 mezzi, così come predisposto nel piano neve. Sono 60 gli addetti all’opera, tra dipendenti della Provincia e imprese private. Alle 3.30 di questa mattina gli operatori hanno provveduto a spargere il sale lungo le arterie. All’alba sono entrati in azione gli spalaneve.

13,04, il punto sulla situazione dei trasporti: Il comandante della Polstrada di Avellino, Renato Alfano, ha fatto il punto sulla viabilità. Riaperta l'A16, circolano normalmente i pullman delle società di trasporto. Anche se l'attenzione resta elevata. Si attendono nuovi aggiornamenti nelle prossime ore quando potrebbe esserci un meeting in Prefettura fra gli enti che si occupano di prevenzione. Nessuna criticità rilevante, per la viabilità in Valle Ufita e nella vall dell'Irno.

13.00, Avellino. Indicazioni per la raccolta rifiuti: Irpiniambiente comunica, in una nota stampa, che la raccolta del vetro prevista per oggi non verrà effettuata a causa delle condizioni meteo. E invita i cittadini a non conferire il vetro nei carrellati e a non esporre le attrezzature, carrellati e pattumiere, all’esterno. Così da non renderli indisponibili per la raccolta di domani, quando il calendario di conferimento prevede il ritiro della carta. Per la raccolta dell' "umido" prevista per questa notte, si saranno forniti ulteriori aggiornamenti in giornata.

12,09, Ariano Irpino: Funziona in valle Ufita il piano di prevenzione disposto dai sindaci. La viabilità non è stata interrotta dalla neve. Gli spargisale sono in azione da questa mattina lungo le strade della città del Tricolle: nessuna criticità da rilevare al momento fatta eccezione di qualche autocarro in panne, in località Cerreto e lungo la strada provinciale 10 che porta a Monteleone di Puglia. Non si contano le richieste di intervento al comando di Polizia Municipale di Piazza Mazzini. Accesso libero al pronto soccorso in via Maddalena. In prima linea i volontari Aios e il gruppo comunale di Protezione Civile.

11.37, Superlavoro dei vigili del fuoco di Avellino. Il comandante, Rosa D'Eliseo, intervenuta in diretta sul canale 696 tv ha riportato una sintesi degli interventi effettuati. Le contrade periferiche sono isolate. Monta la rabbia dei residenti delle periferie. Come quelli di via Acciani, che raccontano di assenza completa di interventi di rimozione delle strade come quelle che servono Quattrograne Est, lungo via Acciani.

I vigili del fuoco hanno "scortato" una donna incinta fino all'ospedale Moscati. Tutto è andato bene durante il percorso e la signora è arrivata a destinazione: ora saranno i medici a occuparsi del parto. Insomma, mancava poco che l neonato nascesse in casa. Altri interventi dei vigili del fuoco lungo l'Ofantina, dove i pompieri sono stati impegnati per dare assistenza a un mezzo pesante che si era ribaltato. Lavoro dei caschi rossi anche nelle contrade interne di Avellino, maggiormente isolate. E' lì che si sono riscontrati i problemi di viabilità più elevati e alcune auto sono finite fuori strada: nessun ferito comunque.

11.35, Bisaccia: «I bambini sono bloccati a scuola, ora devono venire a i genitori a recuperarli. La disposizione di chiusura del Comune è stata diramata solo in mattinata, nonostante l'allarme della protezione civile», la segnalazione ci arriva dalla vicepreside dell'Istituto comprensivo “Torquato Tasso” di Bisaccia, Luciana Pinto. Presto in collegamento anche su 696 Tv dove c'è la diretta minuto per minuto della situazione in tutta la Campania

Ore 11.32: Paura all'altezza dello svincolo dell'Ofantina dove un grosso autocarro è finito fuori strada, finendo di lato oltre la carreggiata in una cunetta. Un grosso autobus, intanto, è finito di traverso in un cunetta.

Ore 11.26: chiude ancheil raccordo Avellino-Salerno. In azione i mezzi spazzaneve e spargisale per consentire il deflusso delle auto. Qalche vettura è finita di traverso. Sul posto gli uomini dell'Anas e gli agenti della Polstrada. La chiusura resta in vigore fino al completamento degli interventi.

Ore 11.15: Vigili del fuoco in azione per trasportare i pazienti dializzati. Molti i malati bloccati in alcune zone dell'Irpinia. Grazie ai caschi rossi sono scattati i trasporti per aiutare proprio chi necessità di cure urgenti.

Ore 11.07, Castelvetere: Tutte le strade sono bloccate. I cittadini ci segnalano numerosi disagi: non reputano sufficiente l'intervento di spazzaneve e mezzi spargisale.

Ore 10.54: L'Air comunica che da domani saranno in vigore gli orari ordinari come quando le scuole sono chiuse. Orari da giorno festivo, senza corse organizzate in base agli orari degli studenti pendolari. Le scuole restano chiuse così come predisposto dai sindaci in apposite ordinanze.

Ore 10.03: Chiusa l'uscita autostradale di Avellino-Ovest e lunghe code al casello di Avellino Est. All'altezza della galleria di Monteforte Irpino è stato disposto il dietrofront per pullman e mezzi pesanti che provenivano da Napoli (La foto è di Roul Pascucci pubblicata sul gruppo Facebook "Cittadini in Movimento").

Ore 9,45: Mezzi in azione nella zona di via don Giovanni Festa. L'ospedale San Giuseppe Moscati non resta isolato. Scortati da una pattuglia della Polizia Municipale spalaneve e spargisale stanno garantendo la viabilità. Disagi lungo le contrade rurali: a Picarelli e contrada Scrofeta auto di traverso e bloccate sulla carreggiata. Il piano anti neve sta garantendo la viabilità soprattutto nelle zone più importanti come ospedale, strade principali e accessi al capoluogo.

Ore 9.26 - A16 Napoli-Canosa: Controllo catene o pneumatici invernali causa neve nel tratto compreso tra Avellino Est (Km. 49,7) e Avellino Ovest (Km. 41,1) in direzione Napoli dalle 08:27 del 26 feb 2018 (cciss). Primi disagi anche a Torrette di Mercogliano, dove si sono create lunghe code. E all'altezza di Monteforte Irpino in prossimità dell'A16.

Come annunciato: la neve è arrivata. Anche nel capoluogo irpino. Tutto come da previsioni con temperature sotto lo zero. Sta nevicando anche nel capoluogo irpino. Gli accumuli al suolo dovrebbero essere generalmente compresi fra 5 e 20 cm. La fase più critica è collocabile, temporalmente, tra le ore 05:00 e le ore 13:00. Per ora il traffico scorre regolare nelle vie principali del capoluogo. Solo nelle contrade rurali inziano i primi disagi.

Dalle prime luci dell'alba la neve è approdata anche anche a quote molto basse. Come da ordinanza restano chiuse le scuole. Al momento nessun disagio sul Raccordo Avellino Salerno il traffico procede scorrevole, mentreOfantina e A16 sono sotto stretto controllo della Polstrada e Anas.

Il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di ieri sera, dei mezzi pesanti su autostrade, statali e strade provinciali.



Oggi lo stop alla circolazione riguarderà anche i mezzi del trasporto pubblico locale. Pronto anche il piano antineve predisposto dalla Provincia di Avellino: sono complessivamente 44 gli automezzi, tra spargisale e spazzaneve, pronti ad entrare in azione. Preparato anche un piano per offrire ricovero ai senza fissa dimora; ad Avellino verranno ospitati presso la casa di riposo «Alfonso Rubilli».

L’Amministrazione provinciale ha suddiviso in 30 sub-ambiti i 1.600 chilometri di strade di propria competenza, l’80% dei quali si dispiega tra collina e montagna. In questo modo, punta ad un servizio più efficace. In azione ditte private e mezzi propri di Palazzo Caracciolo. In totale saranno all’opera 45 spalaneve e altrettanti uomini. A supporto degli enti preposti alla gestione della rete viaria ci saranno i vigili del fuoco. I caschi rossi del Comando provinciale di via Zigarelli (in questo fine settimana impegnati per caduta di rami e alberi, oltre che per una serie di infiltrazioni di acqua in negozi e appartamenti tra la città e l’Alta Irpinia) e quelli dei cinque distaccamenti potranno contare su spalaneve, spargisale, quad, gatto delle nevi, motoslitte cingolate. Alcuni di questi mezzi sono stati già messi a disposizione per interventi su Montevergine e sull’Altopiano del Laceno. Polizia e Carabinieri monitoreranno la situazione anche con un’intesa attività di controllo sulla arterie considerate a maggior rischio.

Dunque scuole chiuse, oggi e domani, in quasi tutti i Comuni della provincia, e divieto di circolazione per i mezzi pesanti (bus del trasporto pubblico locale inclusi) fino alla mezzanotte di domani.

Oggi pomeriggio alle 18 nuovo summit per definire ulteriori azioni anche alla luce del nuovo bollettino meteo che sarà diramato. Si terrà in Prefettura tra sindaco, forze dell'ordine e sicurezza, protezione civile e altri enti coinvolti.

Ecco i comuni dove le scuole sono rimaste chiuse oggi e domani: Avellino, Ariano Irpino, Bonito, Capriglia, Cassano, Castelfranci, Cervinara, Flumeri, Forino, Fontanarosa, Lacedonia, Lapio, Melito Irpino, Monteforte, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Montoro, Nusco, Paternopoli, Prata, Pratola Serra, Salza Irpina, Sant’Angelo dei Lombardi, San Mango, San Potito Ultra, Solofra, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Volturara e Zungoli.

Questi, invece, quelli dove le scuole chiudono solo oggi: Aiello del Sabato, Altavilla, Atripalda, Bagnoli, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Chiusano San Domenico, Conza della Campania, Contrada, Grottolella, Guardia Lombardi, Lioni, Manocalzati, Mercogliano, Mirabella Eclano, Morra De Sanctis, Parolise, Pietradefusi, Rocca San Felice, Rotondi, Senerchia, San Michele di Serino e Torella dei Lombardi.