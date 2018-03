Notte di neve e gelo ad Avellino: «In auto solo se necessario» Scuole chiuse ad Avellino e altre comuni. Irpinia sotto zero, neve di notte in molti comuni

di Siep

ORE 23.30: Ha ripreso a nevicare in Irpinia . La Misericordia dì Avellino mette sempre a disposizione la propria sede ( in via Piave) per i senzatetto. Inoltre sono a disposizione mezzi e uomini per trasporto dializzati e /o trasporti urgenti di sangue ed emoderivati. Per info 0825/21522

ORE 22.45: Intorno alle ore 21.45 la neve è tornata a scendere ad Avellino capoluogo e in altri comuni della provincia. Gli agenti della polstrada presidiano le strade di competenza. I mezzi Anas sono in azione in A16 e altri collegamenti di competenza. Le strade sono percorribili. Anche in città. Ma in nottata è previsto un ulteriore abbassamento della colonnina di mercurio. Dal presidio della Polstrada sono scattati controlli e verifiche straordinarie. Attualmente non si registra alcun disagio. "Restate a casa. In auto solo necessario, per evitare possibili rischi". E' l'appello delle forze dell'ordine per evitare rischi.

ORE 22,24: La nevo diventa nevischio. Si compatta con quella già al suolo diventando insidiosa per le auto e mezzi in transito. Complice il crollo termico la circolazione diventa insidiosa. Autorità e forze dell'ordine invitano gli automobilisti a mettersi in strada solo se necessario.

ORE 22.00: Come da previsioni torna la neve. Anche nel capologo cadono fiocchi bianchi. Complice il ghiaccio la notte sarà il vero rischio. Strade ghiacciate e temperature sotto le zero. La protezione civile ha diramato l'allerta fino a domani a mezzogiorno. Scuole chiuse ad Avellino e altri comuni in Irpinia.

Per la viabilità la situazione è tornata alla normalità dopo l'emergenza vissuta ieri con la chiusura per due ore dell'A16 Napoli-Canosa. Lo conferma il comandante della polstrada di Avellino, Renato Alfano: “In ogni caso è obbligatorio utilizzare gomme invernali ed avere catene a bordo che garantiscono massima sicurezza in qualsiasi condizione”.

Torna la neve in molti comuni irpini. Tanti i sindaci che, come il primo cittadino del capoluogo Foti, hanno deciso di chiudere le scuole di competenza. Stessa scelta ad Aquilonia, Ariano, Mirabella, Lacedonia, Montella, Monteverde, Calitri, Cervinara e Prata Principato Ultra, Baiano, Avella, Sperone e Mercogliano.

Ecco l’annuncio della Protezione Civile: Gelate interesseranno tutte le quote durante la notte, ma tenderanno ad innalzarsi nel corso della mattinata di domani.

«Permangono, dunque, tutte le avvertenze relative alle misure da adottare per prevenire eventuali disagi alla popolazione e mitigare l’impatto dei fenomeni meteorologici previsti - spiega la nota della Protezione Civile -.

In particolare, si evidenzia la necessità di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione e alle persone sottoposte a particolari cure sanitarie che non possono interrompere i trattamenti. Si fa presente anche la necessità di prevenire eventuali disservizi a causa di problemi legati alla viabilità verso edifici e strutture pubbliche, come ospedali, scuole, uffici comunali che ricadono nelle aree maggiormente esposte al rischio neve e gelate.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda poi ai Comuni, alle Province e agli Enti gestori della viabilità, di dotarsi di adeguate scorte di sale o prodotti adatti per il disgelo , al fine di garantire la viabilità, la percorribilità della rete stradale e i collegamenti con le strutture essenziali.

Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio solo se muniti di pneumatici da neve.

in aggiornamento