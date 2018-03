Giovani penalisti irpini: Costantino Sabatino nuovo presidente Questo pomeriggio ha ricevuto il testimone dall'avvocato Ennio Napolillo.

di Andrea Fantucchio

«Vogliamo essere un riferimento per i ragazzi che si avvicinano al mestiere di avvocato. In particolar modo per chi sceglie la strada del diritto penale». Le prime parole del nuovo presidente dei “Giovani penalisti irpini”, l'avvocato Costantino Sabatino. Un'associazione che fin dalla sua fondazione è diventata riferimento nel panorama del diritto avellinese. Soprattutto per tutti quegli avvocati che si avvicinano alla professione e hanno bisogno di una guida che li aiuti a farsi strada.

Il nuovo presidente ha ringraziato tutti per l'elezione e si è complimentato con i colleghi che lo hanno preceduto nella carica di presidente. A partire dall'avvocato Ennio Napolillo, dal quale ha ricevuto il testimone.

«Lo stimo – ha spiegato Sabatino – come professionista e come persona: si è sempre dimostrato attento alle esigenze dei giovani penalisti. Faccio parte di questa associazione da quando ho iniziato la pratica forense, nel lontano 2006 (ride ndr.). E ho avuto modo di apprezzare tutti i presidenti che si sono succeduti e con i quali ho uno splendido rapporto: Gerardo Di Martino, Claudio Frongillo e Innocenzo Massaro».

La prossima settimana verranno indicate le cariche del nuovo direttivo dell'associazione. E saranno illustrati in dettaglio gli obiettivi.

Il nuovo presidente annuncia comunque «l'intenzione di riportare una fattiva collaborazione con la camera penale irpina presieduta dall'avvocato, Giuseppe Saccone. Nell'ottica di un ideale percorso di continuità».