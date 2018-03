Avellino, decine di denunce per tessere smarrite: ecco la Rdm Attivato l'ufficio di ricezione denunce mobile dei carabinieri di Avellino, in piazza del Popolo.

Attivato l'ufficio ricezione denunce, in particolare per lo smarrimento della tessera elettorale. E' a piazza del Popolo. Un' iniziativa del comando provinciale dei carabinieri. La decisione è arrivata dopo le tante denunce dei cittadini che, da questa mattina, si recano in caserma per denunciare lo smarrimento della tessera e ottenere un duplicato in Comune. Proprio per facilitare anziani e persone che hanno difficoltà di spostamenti da un ufficio all'altro, i carabinieri hanno attivato la Rdm (Ricezione Denunce Mobile), in piazza del Popolo ad Avellino nei pressi degli uffici del comune.