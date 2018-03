Code per i duplicati delle tessere: 350 denunce ai carabinieri C'è l'ufficio mobile dei Carabinieri per presentare denuncia

di Siep

Boom di smarrimenti delle tessere lettorali. In tanti solo stamattina hanno deciso di verificare se la scheda fosse al suo post. Risultato? Code e disagi per tanti, che hanno dovuto raggiungere la sede delle forze dell'ordine per denunciare lo smarrimento del documento elettorale. Il servizio di raccolta delle denunce dei Carabinieri è stato da record: almeno 100 quelle presentate in Caserma ad Avllino, altre 250 circa presso l'unità mobile sistemata davanti il Comune.

Per questo ogni comune ha potuto contare su uffici mobili delle forze dell'ordine per facilitare le operazioni di presentazione di regolare denuncia, così da provvedere, ad horas, alla realizzazione di un regolare duplicato. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha sistemato una Stazione Mobile con l'ufficio ricezione denunce per velocizzare le oeprazioni di produzione del duplicato in caso di smarrimento della tessera elettorale. L'ufficio si trova a Piazza del Popolo di Avellino. Gli stessi uffici di via Roma dei militari erano stati lettarlamente presi d'assalto dai cittadini. Una procedura che, nei fatti, semplifica le modalità di intervento. Soprattutto per tante persone anziane, che si sono viste in grande difficoltà per ottenere il proprio duplicato. Dunque in piazza del popolo c'è l'unità mobile per la Ricezione Denunce, proprio nei pressi degli uffici Comunali.

Sarebbero centinaia le denunce presentate, con tanti disagi negli uffici comunali per effettuare i duplicati e in tempi record.