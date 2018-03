Elettrodotto Deliceto-Bisaccia, Terna incontra i cittadini Una due giorni per illustrare il progetto alla popolazione: gli incontri a Lacedonia e Bisaccia

Una due giorni aperta a tutti i cittadini dalle 10 alle 18 per informare la popolazione sulle più moderne e sicure soluzioni per garantire maggiore stabilità e affidabilità del sistema elettrico locale. E' l'iniziativa messa in campo da Terna, gestore della rete elettrica nazionale, che organizza domani 7 marzo a Lacedonia e giovedì 8 marzo a Bisaccia, due giornate per illustrare alla popolazione i benefici del progetto del nuovo collegamento a 380 kV tra Bisaccia in Campania e Deliceto, in Puglia. Gli incontri si terranno a Lacedonia, presso il Museo MAVI di via Tribuni e a Bisaccia, presso il Centro Anziani in vico Noci. Il progetto è il frutto di un dialogo iniziato nel 2008 con i Comuni, la Provincia e la Regione, che continua, dopo l'approvazione del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e l'emanazione del decreto autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, con due giorni di incontri per assicurare una condivisione più ampia possibile dell’opera con i cittadini. I tecnici di Terna saranno a disposizione per fornire informazioni su motivazioni, caratteristiche, benefici e modalità di realizzazione dell’opera.

Il nuovo elettrodotto permetterà di scambiare in sicurezza la produzione di energia proveniente dalle regioni meridionali con la Campania eliminando, quindi, le attuali limitazioni nel trasporto di energia e sfruttando a pieno la produzione proveniente dagli impianti esistenti.

L’intervento consentirà, quindi, di aumentare la magliatura della rete nazionale potenziando il collegamento tra la dorsale tirrenica e quella adriatica. Per garantire il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni ambientali, sarà inoltre designato un assistente di Cantiere Ambientale, che supervisionerà costantemente i cantieri assicurandone la corretta gestione.