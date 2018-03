Crolli dalla facciata del Comune: vigili del fuoco in azione Oggi a piazza del Popolo

E' servito l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione di quei grossi pezzi di intonaco pericolanti dalla facciata del Palazzo di Città, ad Avellino. Oggi, come mostra la foto, l'intervento in urgenza per eliminare quanto stava per cadere dagli esterni prospicienti la sede dell'assise. In poche ore ogni pezzo di facciata è stato rimosso ed è stata effettuata anche un'accurata verifica su altre porzioni di facciata.