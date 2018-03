"Dolci senza rimpianti", le ricette anti cancro di Gridelli L'oncologo del "Moscati" ha scritto un nuovo libro che spiega come realizzare dolci "non dannosi"

“Dolci senza rimpianti”. E' il titolo dell'ultimo libro del professore Cesare Gridelli, il primario che guida la divisione di oncologia dell'ospedale “Moscati” di Avellino, un reparto d'eccellenza della sanità campana. Gridelli continua nella scia dei suggerimenti utili in cucina per una dieta sana e anti cancro. Con la collaborazione di Antonietta Polcaro, l'oncologo apprezzato anche oltre oceano indica quelli che sono definiti gli “ingredienti sani e le ricette bilanciate per golosi” con tanto di “dessert salvavita”. Del resto da tempo Gridelli sottolinea nei suoi interventi pubblici che “ormai, secondo studi scientifici, l’incidenza della cattiva alimentazione nei tumori oscilla fra il 33 e il 35%. Ecco perché bisogna adottare uno stile di vita alimentare sano”. Gridelli continua nel suo impegno letterario. Significativi i risultati ottenuti con le pubblicazioni dal titolo “In cucina contro il cancro” oppure “La cucina salvavita”, ricette che suggeriscono un nuovo stile di vita, tenendo sempre ben presente la dieta mediterranea. “Non abbiamo dati rilevanti sugli effetti della dieta mediterranea, di quella vegana o di quella vegetariana – ha ribadito più volte Gridelli - ma di una cosa possiamo essere statisticamente certi: ciascuna delle tre è superiore a quella carnivora scorretta”. Ma è vero che i dolci fanno male? Il libro di Gridelli dice di no, a patto che le ricette siano ricche di nutrienti “buoni” forniti, per esempio, dalla frutta e dalle spezie, ed evitino ingredienti che, se consumati troppo spesso, potrebbero essere dannosi per la nostra salute. Ecco perché i “dolci senza rimpianti”, tutti di facile realizzazione e con ingredienti reperibili al supermercato, presentano alimenti più salutari rispetto ai dolci comuni, non contenendo burro, uova, latte vaccino intero, panna, zuccheri e farine raffinate. Il libro offre anche una ricca parte introduttiva con consigli per facilitare la preparazione dei piatti, evidenzia le virtù di determinati ingredienti e tutto quello che c’è da sapere su alimenti spesso ritenuti a rischio, quali zuccheri e farine. Il risultato è un rice#ttario ricco di informazioni utili, originale e coloratissimo, pensato per chi voglia gustarsi un dessert che soddisfi il palato ma anche la propria voglia di benessere. In ogni ricetta troverete indicate le sostanze contenute negli ingredienti, ritenute interessanti per la loro attività antiossidante e antitumorale.

pi.mel.