Una fondazione per rilanciare il Made in Italy Confindustria di Avellino e scuola insieme a sostegno delle nuove tecnologie

Il dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. De Gruttola”di Ariano Irpino Pietro Petrosino, con grande soddisfazione, comunica che, presso la sede di Confindustria di Avellino, si è costituita la Fondazione I.T.S. “Antonio Bruno”rivolta al percorso delle nuove tecnologie del Made in Italy, sistema della Meccatronica.

La notizia ha già avuto ampia diffusione tramite i media locali, ma in questa sede si vuole chiarire come si costituiscono e operano gli Istituti Tecnici Superiore (I.T.S.) Essi rappresentano un canale di istruzione che integra istruzione – formazione e lavoro sulla base dei modelli internazionali più avanzati: le Supsi Svizzere, le Bts Francesi e le Fachschulen Tedesche. In Italia gli I.T.S. nascono abbastanza recentemente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/2008. Essi non rappresentano un ulteriore Corso Universitario, tipo una Laurea biennale, ma si collocano in un nuovo settore, quello Terziario post-secondario, con modello didattico di tipo laboratoriale integrato da stages e tirocini. Gli I.T.S. si pongono, quindi, in rapporto con il mondo della ricerca, quello accademico, quello delle imprese e con le esigenze del mercato del lavoro. In tal modo consentono di coniugare la formazione sui risultati della ricerca tecnologica più avanzata (nel nostro caso il nuovissimo sistema della meccatronica) con quelle che sono le esigenze delle imprese, chiamate ormai a competere su un mercato globale integrato.

Nella Provincia di Avellino con D. D. della Regione Campania n. 1058/2017 risultano essere stati approvati 2 ITS: uno con sede nel Comune di Avellino, l’ITS “ Scuola speciale di Tecnologia” – nell’area efficienza energetica e l’altro, quello al quale ci stiamo riferendo, con sede nel Comune di Grottaminarda rivolta al percorso delle Nuove Tecnologie del Made in Italy, sistema della meccatronica.

Dal decreto di approvazione della candidatura, quale primo passo per l’avvio del nuovo percorso, è stato necessario costituire la Fondazione ed avviare entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente Prefettura.

Gli I.T.S., infatti, pur avendo natura privatistica, essendo Fondazioni di partecipazione di diritto privato, grazie all’apporto pubblico statale (70% dei costi) sono da considerarsi Organismi di diritto pubblico. In esso assumono il ruolo di Soggetti Fondatori:

Le scuole (Istituti tecnici o professionali); la struttura formativa accreditata presso la regione; le imprese; l'università;

l’ente locale.

In linea con la tabella di marcia nel pomeriggio del 7 marzo 2018 presso la sede di Confindustria di Avellino si è sottoscritto l’Atto costitutivo nel quale hanno assunto il ruolo di Soggetti Fondatori i rappresentanti di n. 43 Aziende tra le più rilevanti della nostra Provincia che operano in ambito nazionale ed internazionale, n. 4 Istituti d’Istruzione Superiore, l’Università del Sannio, le Associazioni Confindustria Campania e Confindustria Salerno e degli altri importanti Enti territoriali. L’ITIS G. De Gruttola di Ariano Irpino ha fattivamente e con grande soddisfazione accettato di entrare nel team di scuole facenti parte dei soggetti fondatori anche e soprattutto perché è l’unica ad avere un Corso Secondario Superiore di meccatronica.

Per gli alunni dell’Istituto quindi l’Its sarebbe la naturale prosecuzione di un percorso di studi iniziato nella classe prima. Si pensi che oltre alle 400 ore di Asl svolte nel triennio della Secondaria Superiore si arriverebbe con l’ITS a 400+800 ore di Asl con una preparazione che di sicuro troverà uno sbocco lavorativo valido e gratificante. Anche i media nazionali si stanno interessando a tali strutture; in un interessante articolo apparso su “La Repubblica” si legge infattiche il 90% degli alunni che escono dagli Its che preparano per Industria 4.0 trova lavoro entro un anno.

I titoli rilasciati sono: diploma di tecnico superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della igura nazionale di riferimento: 4 Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy, 4.3 Ambito Sistema Meccatronica. Tale titolo corrisponde al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche Eqf.

Sono proprio questi dati, uniti alla determinazione di cercare il meglio per giovani del nostro territorio, che ha motivato tutti i soggetti fondatori dell’ I.T.S. “ Antonio Bruno” ad operarsi affinchè già dal prossimo anno scolastico possa partire tale nuovo percorso di istruzione – formazione e lavoro.

Redazione Av