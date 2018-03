Incidente sulla Variante: auto si ribalta, donna ferita I soccorsi di Polstrada, Vigili del Fuoco e sanitari

di Simonetta Ieppariello

Auto si ribalta, terrore all'incrocio di contrada Giacchi con la Variante nel territorio di Avellino. Due le auto coinvolte nel violento impatto avvenuto nei pressi di una nota azienda di calcestruzzi. Sul posto tempestivi i soccorsi di due ambulanze, vigili del fuoco e agenti della Polstrada. Nel sinistro una Toyota Aygo si è ribaltata.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti tra le lamiere e li hanno consegnati a medici e infermieri del 118. Sono in corso i rilievi che chiariranno ogni aspetto del sinistro, affidati agli agenti della Polstrada Avellino, guidata dal comandante Alfano. Ad avere la peggio una donna, che è stata subito portata al Moscati di contrada Amoretta. Gli altri due uomini rimasti coinvolti non hanno riportato serie ferite, ma rimediato un grosso spavento.

Solo ieri l'incidente mortale, sempre in Irpinia, in cui ha perso la vita una madre di soli 42 anni. Era accaduto nel territorio di Montefredane. Nell'impatto era rimasto ferito anche il compagno della donna, che resta ricoverato in gravi condizioni al Moscati. L'impatto sulla Provinciale Arcella intorno alle ore 13. La donna, Loredana D'Amelio, di Montemiletto, era morta sul colpo. Inutili i soccorsi arrivati subito per soccorrere i feriti con i Carabinieri e Vigili del Fuoco. Oggi ancora un violento scontro, che invita tutti a riflettere sulla necessità della sicurezza sulle strade.