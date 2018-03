Anche la Protezione Civile di Bisaccia a Pietrelcina Volontari in campo al fianco delle forze dell'ordine

Grande l’impegno messo in campo dalla macchina della Protezione Civile della Regione Campania in occasione della visita del Santo Padre a Pietrelcina prevista per sabato 17 marzo 2018.

Saranno presenti anche i Volontari della Protezione Civile di Bisaccia che, su attivazione della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile della Regione Campania, presteranno il loro servizio fin dal pomeriggio di oggi e per tutta la notte e la mattina.

Il Gruppo Comunale di Bisaccia, sempre pronto quando attivato dalla Regione Campania, sarà presente con ben 10 Volontari e 2 mezzi per assolvere in pieno al compito assegnato loro dalla macchina organizzatrice.

I Volontari lavoreranno a fianco delle forze dell’ordine e di tutte le componenti logistiche, saranno impegnati in attività di assistenza al grande flusso di pellegrini previstoa Pietrelcina, con un occhio di particolare riguardo per anziani e disabili.

Il Coordinatore del Gruppo Comunale di Bisaccia – Giovanni Maggino – non nasconde la soddisfazione: "Siamo emozionati e orgogliosi di poter dare il nostro seppur piccolo contributo ad un evento così importante; per tutti i Volontari che dedicano il loro tempo alla Protezione Civile facendo grandi sacrifici sarà una bella occasione per mettere a frutto quanto imparato durante le fasi continue di formazione a cui siamo sottoposti per legge”.

Redazione Av