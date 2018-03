Moscati: oggi visite gratis e ambulatori aperti per le donne Salute della donna al centro

Una giornata di visite gratuite per le donne, con più di dieci ambulatori aperti e altre iniziative dedicate alla popolazione femminile.

Oggi all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino c'è l’iniziativa “Donne…in visita”. Un evento che sarà anche un’occasione per presentare alla cittadinanza il Percorso donna “Igea”, un ambizioso progetto di tutela della salute della donna che l’Azienda “Moscati” sta sviluppando e che mira a definire un completo iter diagnostico-terapeutico declinato al femminile.

L’iniziativa prevede per oggi sabato 17, dalle 9 alle 18, visite mediche gratuite negli ambulatori della Città Ospedaliera. Un progetto di lungo respiro che è stato illustrato nel merito dal direttore sanitario dell’ospedale, Maria Concetta Conte: «Si tratta di un progetto interamente dedicato alla salute delle donne. Non solo per le malattie legate agli organi tipici, ovaio, mammelle e utero, ma tutte le malattie del genere umano, che nella donna hanno una caratterizzazione diversa».

Ambulatori aperti dunque dalla cardiologia alla chirurgia vascolare, dall’endocrinologia alla ginecologia ed alla neurologia

Le prenotazioni telefoniche per le prestazioni ambulatoriali sono già partite lunedì 12 marzo e si sono chiuse ieri.