"Volontario per un giorno": studenti accanto agli ammalati Successo per l'iniziativa Avo ad Avellino

Oltre 70 alunni delle scuole avellinesi volontari ospedalieri per un giorno. Successo per l'iniziativa promossa dall'Avo Avellino denominata proprio "Volontari per un giorno" che ha visto coinvolti gli alunni degli Istituti superiori "Colletta", "Marone", "Imbriani" e "De Sanctis D'Agostino" che in questi giorni stanno incontrando i degenti della Città Ospedaliera San Giuseppe Moscati.

L'iniziativa dell'associazione di volontariato, che si concluderà martedì 20 marzo, mira a coinvolgere i giovani nelle attività che quotidianamente vengono svolte al fianco dei malati per alleviarne in qualche modo le sofferenze attraverso qualche ora in compagnia. Il lavoro preparatorio per i giovani è stato svolto dalle volontarie Amelia Fusco, Anna Maria Rosa Vigorita e Anna Lucia Crescitelliche nei mesi scorsi hanno incontrati i ragazzi delle classi V direttamente a scuola tra proiezioni di filmati, dibattiti e racconti di esperienze di vita quotidiana di volontariato in ospedale. Successivamente ogni scuola ha provveduto a indicare i nominativi degli alunni, tutti maggiorenni, che hanno fatto richiesta di fare esperienza diretta in un corsia tra i reparti di Pediatria, Geriatria, Ortopedia, Cardiologia, Medicina Generale e Fegato.

"I ragazzi, tutti regolarmente assicurati dall'Avo, sono stati divisi per gruppi in giorni diversi e accompagnati dai noi volontari - afferma il presidente Avo Avellino Pino Lucchese -. Insieme abbiamo trascorso qualche ora accanto ai malati dei reparti scelti tra i meno impattanti dal punto di vista emotivo.

Una bella iniziativa che l'Avo di Avellino ha potuto realizzare grazie alla collaborazione della Direzione Sanitaria dell'Ospedale Moscati e alle colleghe volontarie".

Al termine, ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato ed un gadget in ricordo della giornata. "L'iniziativa è stata molto apprezzata dai partecipanti e dagli stessi dirigenti scolastici, professori e, in particolare, dalla stessa Direzione ospedaliera che - prosegue - ricevendo i ragazzi e i volontari accompagnatori, ha espresso parole di compiacimento e di elogio per l'iniziativa. Ci auguriamo che i giovani partecipanti decidano di frequentare un nostro corso di base e diventare così bravi volontari". L'obiettivo costante dell'associazione è, infatti, quello di allargare sempre più il numero dei volontari in nome della solidarietà e dell'amore per il prossimo meno fortunato dato che da quest'anno una trentina di volontari saranno presenti, in turn over a partire dal 9 aprile, anche al Pronto Soccorso per contribuire, grazie al loro supporto, ad un miglioramento del servizio alleviando la sofferenza morale durante l'attesa dei ricoverati. Attualmente è operativo, il 28° corso per neo volontari che conta oltre 40 partecipanti di tutte l'età.

Redazione Av