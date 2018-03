Gomorra e baby gang, assemblea con il prefetto e l'attore tv Domani mattina gli studenti del Liceo Classico "Colletta" del Convitto discutono di camorra

Nel giorno della legalità il 19 marzo si ricorda l'uccisione di don Peppino Diana per mano della camorra. Ma i giovani studenti del liceo Classico Colletta del Convitto di Avellino, l'istituto diretto dalla prof. Maria Teresa Brigliadoro, hanno deciso di dedicare l'assemblea di domani ad un confronto ampio e diretto sui tanti temi legati alla legalità e all'impegno contro la mafia. A cominciare dall'attualissimo fenomeno delle baby gang e alle polemiche sulla fiction Gomorra che a giudizio anche di autorevoli esponenti delle istituzioni rischia di provocare un effetto emulazione tra i giovani. Sono tanti gli interrogativi dai quali gli studenti del Colletta si aspettano delle risposte. E così hanno deciso di aprire l'assemblea studentesca di domani mattina dal tema "Educhiamoci alla legalità" alla partecipazione di personaggi autorevoli come il prefetto di Avellino, Maria Tirone, la responsabile provinciale di Libera, Emilia Noviello, e l'attore Carlo Caracciolo, che ha recitato la parte di "O' Crezi" nella fiction tv "Gomorra". A moderare il confronto con gli studenti sarà il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel canale 696 tv.

L'assemblea del Classico Colletta del Convitto arriva anche a pochi giorni dal 21 marzo, quando verrà celebrata la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. I protagonisti del dibattito di domani (inizio ore 9) racconteranno la loro esperienza, ma gli studenti sperano soprattutto di confrontarsi sul ruolo avuto dalla serie tv Gomorra rispetto alla recrudescenza della faida tra i clan della camorra e al dilagare della violenza nel mondo dei minorenni come dimostra anche l'uccisione di un vigilantes in una stazione metro di Napoli ad opera di tre ragazzi tra i 16 e i 17 anni.

"Il fenomeno delle baby gang – scrivono gli studenti presentando l'iniziativa di domani fortemente voluta dal reppresentante d'Istituto, Alfredo Cucciniello – era una realtà già esistente o si sono sviluppate con la serie tv di Gomorra? I ragazzi tendono ad imitare tale stereotipo?".