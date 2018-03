Incidente sulla Variante: tre auto coinvolte, una è rubata Sulla Variante Sette Bis

Violento incidente sulla Variante di Avellino, tre auto coinvolte in un tamponamento. Una delle tre macchine è risultata rubata. Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Avellino che stanno valutando la posizione di un cittadino ucraino. Qualche contusione per gli occupanti delle vetture, ma nessuna ferita grave. Il tamponamento si è verificato nei pressi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, all'altezza della rotonda che disciplina il traffico all'altezza dell'intersezione per Rione Quattrograne.

Siep