Ginnastica ritmica, Avellino vola ai campionati nazionali Importanti risultati alle gare regionali a Salerno delle atlete di Artedanza di Rita Paglialonga

La città di Avellino parteciperà ai campionati nazionali di ginnastica ritmica. Un traguardo davvero prestigioso e quasi storico per le atlete di Artedanza guidate dalla brillante Rita Paglialonga (preparatore tecnico) che saranno presenti in gara ai Campionati Nazionali previsti quest'anno a Igea Marina presso il locale Palazzetto dello sport. Le competizioni si svolgeranno in due fasi nel mese di maggio. La conferma si è avuta nel corso della seconda tappa del Campionato Regionale CSEN Campania di Ginnastica Ritmica (valido proprio per l'accesso al campionato Nazionale di questa disciplina sportiva) che si è tenuta presso la palestra del liceo “F.Severi” di Salerno. A sfidarsi sono state ben 110 atlete provenienti da tutta la Regione Campania che hanno animato le gare dei vari livelli e categorie (Silver, Golden e 2* Livello). Ancora una volta l'associazione Artedanza di Rita Paglialonga e Simona Perillo ha conquistato il podio della classifica generale con numerose atlete. Ecco l'elenco completo: 1° posto oro Clavette Alessia Graziano, 1° posto oro Corpo libero a squadra Federica De Maio, Federica Festa, Noemi Scafa e Simona Gallo, 1° posto individuale cerchio Isiana Guerriero, 1° posto individuale fune Federica De Maio, 1°posto oro Coppia cerchio Francesca Ventola e Fiona Sarno, 2° posto individuale fune Simona Gallo, 2° posto individuale cerchio Valentina Landi, 2° posto individuale palla Rita Sarno, 2° posto individuale nastro Benedetta Melillo, 3° posto individuale palla Barbara Gaeta, 3° posto individuale fune Federica Festa. L'Irpinia vola alle nazionali con la speranza di ottenere piazzamenti importanti grazie all'impegno delle atlete avellinesi di Artedanza che nelle prossime settimane dovranno intensificare la preparazione in palestra. Per ora si godono queste nuove medaglie che hanno conquistato.