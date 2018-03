Neve in Irpinia: oltre 20 cm a Montevergine Da domani ancora più gelo e neve

Gli aggiornamenti dell'Osservatorio di Montevergine confermano le previsioni del ritorno della neve con oltre venti centimetri di neve depositata da 1200 metri di quota. I primi fiocchi sono caduti ieri notte. Poi nella tarda mattinata al nevischio è seguita un intensa nevicata che ha permesso alla coltre bianca di depositarsi generosa come confermato da Vincenzo Capozzi. L'attività dell'osservatorio le preziose informazioni meteo fornite continuano ad essere seguite con curiosità dagli internauti. La pagina facebook è seguitissima, grazie al costante aggiornamento foto e video in tempo reale da uno dei cosiddetti tetti della Campania: la vetta del Monte Partenio.

E da domani sera il meteo parla di un brusco calo termico e ritorno della Dama Bianca a quote decisamente più basse in Irpinia e in altre province Campane.