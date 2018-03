Neve in Irpinia: è allerta, domani scuole chiuse L'ordinanza in alcuni comuni

di Simonetta Ieppariello

Neve in Irpinia: domani scuole chiuse a Lioni. Un provvedimento che stanno valutando i sindaci di molti comuni, per i primi fiocchi già caduti e per il netto peggioramento atteso nelle prossime ore. Il primo cittadino Yuri Gioino del comune altirpino, intanto, ha già predisposto la chiusura dei cancelli delle scuole nel territorio di sua competenza. Stessa scelta ad Ariano Irpino, dove il sindaco Domenico Gambacorta ha pubblicato l'ordinanza comunale.

Dopo una pausa pomeridiana, il maltempo tornerà a farsi sentire sulla Campania a partire dalla serata di oggi con una ripresa di piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Lo comunica la Protezione civile della Regione che ha emanato una nuova allerta meteo con un livello di criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 22. L’avviso riguarda, in particolare, le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 7 ( Tanagro); 8 (Basso Cilento) dove si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere intense in alcuni punti del territorio.

Anche le temperature saranno rigide con la presenza di neve anche al di sotto dei 600 metri di altezza. I venti spireranno localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche. Il mare si presenterà agitato o localmente molto agitato. Nelle restanti aree della Campania, sebbene non vi sia criticità idrogeologica, si segnalano venti localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche e mare agitato o localmente molto agitato.

Intanto piove sul bagnato. O meglio sul crollato e con la neve. L’allerta meteo delle prossime ore ha imposto misure straordinarie per la sicurezza in Campania, Interrotti i collegamenti con le isole per le forti mareggiate tra Napoli e Salerno. In Irpinia scuole chiuse domani in alcuni comuni, come ad Ariano e Lioni, mentre sul Partenio la strada statale è franata a Mercogliano.

Terra, alberi e massi si sono staccati da un costone di un tratto della SS 374 tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, invadendo la carreggiata. Solo per una serie di circostanze fortuite non ci sono stati feriti.

Già parte la conta dei danni. Il maltempo ha aggravato la situazione a San Giuseppe alle Paludi, quartiere mare di Torre del Greco dove cinque mesi fa il cedimento di un muro di contenimento di 10 metri di lunghezza fece franare un terrazzino e un terrapieno.

Il mare ha portato via i ponteggi utilizzati dagli operai per eseguire i lavori ed è arrivato fino ai balconi.

Il maltempo che non dà tregua alla provincia di Salerno ha colpito anche il Cilento. Su disposizione del Sindaco di Sapri, è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Sapri. L’interdizione si è resa necessaria a causa un’intensa mareggiata che ha trasportato sulla strada detriti, fango e ciottoli. Da stanotte le condizioni peggioreranno ulteriormente con la neve che cadrà anche a quote più basse.Non si esclude la presenza di neve sul Vesuvio e a quote superiori ai 600 metri nelle restanti zone.

Intanto la neve si è già depositata in molti comuni e zone del Partenio, del Laceno, di Valle Ufita e Alta Irpinia più in generale. Sui social solito tam tam di foto aspettando il grande arrivo della Dama Bianca.