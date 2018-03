Neve: Tir sbanda, Ofantina in tilt. Crolli e scuole chiuse Dalle prime luci del giorno fiocchi ad Avellino città.

di Simonetta Ieppariello

ORE 11,05: Ancora disagi in Alta Irpinia per la neve che cade copiosa. Collegamenti rallentati sull'Ofantina per un tir che improvvisamente ha sbandato finendo di traverso. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra Montella e Lioni . DIsagi notevoli nel territorio di Bisaccia. Ma la conta dei danni è lunga e le previsioni parlano di un ulteriore peggioramento nelle prossime ore, complice un ulteriore crollo termico e intensificazione delle precipitazioni.

A Volturara lungo la via Appia, la strada che porta al paese, diversi alberi sono crollati sotto il peso della neve invadendo la carreggiata.I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada. A Bagnoli Irpino sulla strada provinciale 368 vigili del fuoco al lavoro per ripristinare i collegamenti.

ORE 10,14: Corrente elettrica a singhiozzo, utenze telefoniche isolate, disagi per gli automobilisti in viaggio in Alta Irpinia. L'allerta neve travolge le aree interne della regione e non solo.

Nevicata prevista con puntualità dalla Protezione Civile della Regione Campania che ieri aveva diramato l’allerta. Tanto che diversi sindaci avevano firmato già nel primo pomeriggio le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scuole chiuse a Monteverde, Lioni, Teora, Montemarano, Gesualdo, Frigento e Ariano Irpino, Calitri. Michele Di Maio ha provveduto a pubblicare l’ordinanza. “Strade libere, ma non è garantita la percorribilità dagli altri paesi”, scrive su Facebook. Mezzi dei Comuni comunque al lavoro per consentire la circolazione interna.

Sull’Ofantina a Montella l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo finendo di traverso lungo la carreggiata. Traffico, già rallentato, andato in tilt. Disagi anche nel napoletano sul Vesuvio. La protezione civile ha chiuso la strada all'altezza della rotonda ex Siesta.

ORE 9.00: Oggi il Vesuvio si è svegliato innevato. Sta cadendo ancora qualche fiocco di neve fino a quota 600. Anche Napoli dunque rivive l'incanto di una risveglio di primavera sotto la neve. Ad Avellino città nessun disagio. Dopo qualche fiocco cade pioggia sottile a spazzare via la sottile coltre di fiocci bianchi che si era depositata nelle prime ore del giorno.

ORE: 7,20: Come da previsioni meteo è arrivata anche a bassa quota la neve in Campania. Neve anche ad Avellino. Tanta in Provincia, ancora pochi fiocchi nel capoluogo. Scuole chiuse in molti comuni.

A Gesualdo, Monteverde, Lacedonia, Frigento, Lioni ed Ariano Irpino i rispettivi sindaci hanno già firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di oggi, giovedì 22 marzo.

Guardando in provincia nevica intensamente sul monte Partenio. Dall'osservatorio di Montevergine il primo agiornamento parla di neve abbondante e freddo pungente, con una temperatura di -2.4 C. Nella notte a Montevergine c'è stata una vera e propria bufera di neve, con una temperatura di -4 C. Le raffiche più intense hanno sfiorato i 50 nodi e nelle prossime ore potranno raggiungere punte superiori ai 100 km/h.

Insomma benvenuta ad una primavera che non riesce a passare attraverso l'inverno, imprigionata, ghiacciata. È colpa della mancanza dell'alta pressione delle Azzorre, l'anticiclone che porta cielo azzurro e sole: non arriva, resta in pieno Atlantico e permette l'arrivo di fronti freddi dal Nord Europa.

Alcuni siti meteo lo chiamano "colpo di coda dell'inverno", altri, come Antonio Sanò, direttore de iLMeteo.it, difende la definizione con il vento della Russia che ha dato il via alla guerra fredda tra siti di previsioni meteo: "Si chiama Buran e non Burian", spiega Meteo.it, secondo cui la Siberia non c'entra affatto.

Intanto dopo una pausa pomeridiana, è tornato il maltempo con crollo termico e gelo artico. La Protezione civile della Regione ha emanato una nuova allerta meteo con un livello di criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle ore 22 di ieri. L'avviso riguarda, in particolare, le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento) dove si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero essere intense in alcuni punti del territorio. Anche le temperature saranno rigide con la presenza di neve anche al di sotto dei 600 metri di altezza. I venti spireranno localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche. Il mare, agitato. Nelle altre aree della Campania si segnalano venti localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche e mare agitato o localmente molto agitato. Non si esclude la presenza di neve sul Vesuvio e a quote superiori ai 600 metri nelle restanti zone. Attualmente è in vigore (e resterà attiva fino alle 15) l'allerta meteo di colore Giallo su tutta la Campania.

