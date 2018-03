Gli studenti accusano: "Avellino città fantasma" "Scuole chiuse nell'indifferenza generale e senza un progetto per la ristrutturazione"

L'Unione Degli Studenti Avellino organizza, anche quest'anno, la Giornata dello studente. L'evento si terrà il 24 marzo al Roseto ad Avellino in via Zoccolari. La giornata, come ogni anno, sarà dedicata agli studenti e racchiuderà tutto ciò che vuol dire essere uno studente. Dalle 9:00 di mattina fino al pomeriggio ci saranno musica, dibattiti, attività artistiche e cineforum. Inoltre ci sarà la partecipazione dell'associazione "Comunità accogliente" di Mercogliano, che porterà la testimonianza di una realtà importantissima fatta di solidarietà e integrazione. Il posto degli studenti non è solo tra i banchi di scuola. L'UDS ha sempre parlato di una didattica alternativa, in opposizione a quella frontale che attualmente troviamo nelle scuole. La crescita dello studente tramite l'analisi di tematiche come il razzismo, le disuguaglianze di genere, la scuola e l'antifascismo deve avvenire attraverso il dibattito e il confronto. L'espressione della creatività e del pensiero critico sono fondamentali. Per fare tutto questo gli studenti hanno bisogno di spazi cittadini, che ora non sono a loro disposizione. Inoltre, con l'emergenza riguardante l'edilizia scolastica carente, il problema degli spazi si è esteso anche agli edifici stessi delle scuole. Sara Deeb, rappresentante del liceo Mancini, afferma: "Più il problema dell’edilizia viene ignorato, più si fa fatica a stare al passo con le continue normative che vengono aggiornate, finendo in un oblio in cui nessuno è più capace di assicurare la stabilità delle scuole che frequentiamo ogni giorno. Il problema principale dell’edilizia avellinese risiede nella mancanza di spazi (e quindi di alternative) in cui spostare una scuola nel caso questa venga chiusa. Molte scuole sono vecchie, non ci sorprende che ne sia necessaria la chiusura, ma tutti questi edifici rimangono poi dimenticati. È assurdo pensare a quante strutture (in particolare scolastiche) siano state chiuse negli ultimi anni senza che nessuna venisse poi effettivamente ristrutturata. Avellino inizia a prendere le sembianze di una città abbandonata e neanche ce ne accorgiamo." Il diritto allo studio è fatto di tanti tasselli, che vanno ricomposti con la partecipazione e l'impegno. A questo scopo riteniamo importanti momenti di aggregazione e di divertimento come la Giornata dello studente.

Francesca Petrozziello

(Unione degli Studenti)