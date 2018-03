Neve: disagi sull'Ofantina e scuole chiuse. Famiglie isolate Circa 50 i centimetri di neve al suolo tra Irpinia, Sannio e Lucania

di Simonetta Ieppariello

Maltempo, Campania nella morsa del gelo e della neve nei primi giorni di primavera. Un fenomeno eccezionale che ha creato non pochi disagi, soprattutto nelle aree interne. I dati parlano di nevicate cadute a 400m tra Irpinia e Lucania e 500m sulla Campania fino alla provincia di Salerno e sul Cilento, con neve al suolo tra i 30 e 50 centimetri al suolo. (vedi video 696 tv)

La viabilità scorre regolare in Irpinia, ma solo alcuni tratti dell'Ofantina vecchia e quella nuova si presentano insidiosi per la formazioni di lastre di ghiaccio. Sarà una giornata dalle temperature rigide, all'insegna di un progressivo rialzo delle temperature. Nuvole ma niente fiocchi, secondo gli esperti: almeno a bassa quota e collina. Intanto il risveglio è innevato e sotto zero nelle aree interne. In Irpinia restano chiuse le scuole in molti comuni, con nuovi disagi sull'Ofantina vecchia e nuova che anche stanotte ha visto i vigili del fuoco e agenti della polstrada e carabinieri in azione per camion finiti di traverso. L'abbassarsi della colonnina di mercurio, il vero e proprio crollo termico avvenuto in nottata ha reso insidiosa la strada.

A mezzanotte i caschi rossi sono dovuti intervenire tra Cassano e Montella per prestare soccorso ad un camionista, che dopo aver perso il controllo del mezzo era finito di traverso sulla carreggiata. Uno dei tanti interventi che hanno caratterizzato la giornata di ieri. Più volte pattuglie e gazzelle, hanno dovuto affiancare l'intervento dei vigili del fuoco in azione, soprattutto tra zona del Formicoso e Alta Irpinia, per recuperare grossi mezzi in panne. La zona maggiormente colpita dalle precipitazioni nevose è quella del Calaggio. Bisaccia il paese con le precipitazioni da record. Oltre cinquanta i centimetri di neve al suolo, anche in paese. Le precipitazioni hanno letteralmente travolto la zona del Formicoso (vedi servizio di Gianni Vigoroso sul posto con interviste a Bisaccia di 696 tv). Situazione molto critica tra Bisaccia, Andretta, Guardia Lombardi e Frigento.

Le scuole restano chiuse a Calitri, Lacedonia, Frigento, Gesualdo Sturno, Villamaina,Lioni, Bagnoli, Aquilonia Zungoli, Caposele, Calabritto, Senerchia e Monteverde.

Disagi a Montemarano per liberare le strade del centro paese, a causa di un guasto tecnico, come spiega il sindaco Palmieri sul social.

I sindaci sono allo stremo dopo un inverno difficile. «Questa neve ci sta creando non pochi problemi. Altro che #nevedimarzo A causa di un inconveniente meccanico, le operazioni di sgombero neve del centro urbano, purtroppo, hanno subito un ritardo e sono tutt’ora in corso. Domani mattina presto i nostri mezzi saranno impegnati nuovamente per cercare di ridurre i disagi. Portiamo pazienza tutti ed aiutiamoci. Scuole ancora chiuse domani. Aspettiamo con ansia un po’ di caldo e di sole #bastaneve».

A Napoli ieri notte sono stati molti i volontari scesi in strada con coperte e bevande calde per supportare chi vive una situazione di fragilità. Come per l'emergenza freddo del mese scorso, è stato possibile contattare per qualsiasi emergenza o segnalazione la Centrale Operativa Sociale al numero 081.5627027 servizio attivo H24 al quale segnalare la presenza di senza dimora nelle strade cittadine per un immediato aiuto da parte delle Unità Mobili di Strada.

Oltre al Centro Prima Accoglienza di via De Blasiis, sono rimaste aperte le strutture di accoglienza "La Palma" e "La Tenda" dove è stato possibile ospitare persone senza dimora.Aperta anche la stazione della Metro Linea 1 Museo.