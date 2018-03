Selezione imballaggi in cartone: ecco le novità in Irpinia Le linee guida per una corretta differenziata

La raccolta degli imballaggi in cartone destinata a tutte le attività commerciali di Avellino, che viene effettuata il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, in orario diurno, non contempla anche la raccolta della carta.

Con sempre maggiore frequenza, gli operatori che effettuano il ritiro degli imballaggi in cartone stanno verificando l'abitudine, da parte di diverse attività commerciali, di liberarsi contestualmente agli imballaggi in cartone (scatole e scatoloni) anche della carta prodotta quotidianamente, cosiddetta sfusa che, invece, anche per le attività commerciali segue il calendario delle utenze domestiche, vale a dire il martedì sera, dalle 21 alle 24.

Gli esercenti prestino maggiore attenzione ai conferimenti e rispettino le indicazioni che la società ha già fornito e che coglie l’occasione per ribadire.

Gli imballaggi in cartone, (Scatole e scatoloni) infatti, hanno un codice Cer (catalogo europeo dei rifiuti) diverso dalla carta tradizionale e seguono un ciclo di smaltimento differente.

I commercianti, dunque, devono esporre dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12, e preferibilmente, per una questione di decoro urbano, a ridosso delle ore 12:00, esclusivamente scatole e scatoloni di cartone, opportunamente piegati, ai piedi della propria attività, senza utilizzare i carrellati.

Non va smaltita insieme agli imballaggi ogni altro tipo di carta sfusa (giornali, residui di stampa, volantini, gratta e vinci) o cosiddetta carta grafica (manifesti, riviste).

Per smaltire la carta sfusa e la carta grafica è necessario utilizzare il carrellato jolly o la pattumiera bianca, esponendoli il martedì sera, dalle 21:00 alle 24:00 dinanzi alla propria attività. In tal caso non bisogna smaltire le scatole e gli scatoloni.

Mischiare, gli imballaggi in cartone con la carta sfusa (giornali, residui di stampa, volantini, gratta e vinci) e la carta grafica (manifesti, riviste) è un errore che compromette l'intero ciclo di smaltimento.

Redazione Av