Isochimica, muore un altro ex operaio: addio Nicola Montanaro Sale a 24 il numero degli ex lavoratori deceduti in attesa di giustizia

di Simonetta Ieppariello

Sale il numero dei decessi per sospetta esposizione all’amianto degli ex operai dell’Isochimica di Avellino. Sale a 24 il numero degli ex lavoratori deceduti in attesa di giustizia. Nicola Montanaro è deceduto a causa di complicazioni derivanti da un tumore gastro-intestinale contratto negli anni scorsi. Nicola aveva 63 anni, originario di Avella, e lascia moglie e tre figli. Aveva lavorato per diversi anni all'Isochimica.

Aveva lavorato nell'ex fabbrica dove si scoibentavano a mani nude le carrozze ferroviarie dall'amianto. A Montanaro era stata riconosciuta la malattia professionale, per aver contratto l'asbestosi a causa della prolungata esposizione all'amianto. Poi sono subentrate altre complicazioni e il decesso.

La sua morte si aggiunge alle precedenti 23 di altri ex operai dell'azienda di Borgo Ferrovia di Elio Graziano. Sono 156 gli ex operai a cui sono state diagnosticate patologie asbesto correlate.

Intanto il processo è stato trasferito a Napoli e gli altri lavoratori e familiari protestano. Un decesso, quello di Montanaro, che coincide con una nuova udienza in cui 26 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni dolose, concorso in disastro ambientale e omissione di atti d'ufficio, compaiono in aula.

Una udienza, quella di oggi, rinviata per avverse condizioni meteo. Il processo è stato trasferito a Napoli per problemi organizzativi e logistici dovuti. Ma gli ex lavoratori e familiari delle persone decedute invocano il ritorno ad Avellino del processo. Hanno la faccia stanca e il fisico provato. Parlano con rabbia, scuotono la testa. Si agitano al ricordo di quegli anni maledetti. E tremano al pensiero di un destino che, purtroppo, è già scritto. "Siamo dei condannati a morte". Sono queste le parole che escono dalla bocca di alcuni dei trecento operai dell'ex Isochimica di Borgo Ferrovia di Avellino.

Anche oggi, nel giorno del lutto, gli ex operai chiedono giustizia.