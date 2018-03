Che vergogna: gatto morto da giorni a due passi dal centro Sos da via Zigarelli: l'animale è in putrefazione ma nessuno interviene

A Napoli fa discutere il divieto imposto dal sindaco alle macellerie di esporre animali morti, in particolare agnelli, per il periodo di Pasqua. Ad Avellino, invece, gli animali morti li lasciano a due passi dal centro, tra l'incuria e il degrado. Succede lungo il prolungamento di via Zigarelli, l'arteria che collega Corso Europa a contrada Quattrograne: qui, lungo il marciapiede percorso da chi abita in periferia da qualche giorno giace un gatto morto, probabilmente ucciso da un'auto che l'ha scaraventato sul marciapiede. Non ci vuole un medico legale per capire che il cadaverino dell'animale è ormai in fase di putrefazione e sarebbe opportuno un intervento immediato per la rimozione dell'animale. Giriamo la segnalazione a chi di competenza tra Irpiniambiente, comune e Asl per rimuovere l'animale morto. Fatto sta che ormai non solo in periferia ma anche nelle zone centrali della città il decoro che il sindaco Foti aveva promesso di voler tutelare è sempre più compromesso. Tra rifiuti abbandonati, escrementi di cani (in questo caso l'inciviltà dei padroni degli animali è davvero insopportabile), sporcizia e degrado l'immagine della città continua a peggiorare, proprio nel momento in cui si discute di candidature e del rinnovo dell'amministrazione comunale. Proprio sul fronte del decoro urbano poco o nulla è stato fatto, nonostante i proclami lanciati in campana elettorale. Per non parlare poi delle strade cittadine sempre più dissestate sulle quali non si è registrato alcun tipo di intervento dopo le ultime avversità atmosferiche che hanno sicuramente peggiorato la situazione. Ci sono strade anche centrali (pensate a Corso Europa), ridotte ormai a dei percorsi di guerra. La manutenzione di strade e marciapiedi ma anche l'igiene urbana, proprio sulla base delle segnalazioni pressanti dei cittadini, dovranno essere obiettivi primari della nuova amministrazione.