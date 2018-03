Primo raduno del volontariato di protezione civile in Irpinia Per realizzare un sistema sempre più efficiente di prevenzione sul territorio

Inizia il percorso di costruzione della rete delle istituzioni e degli altri soggetti che compongono il sistema di protezione civile in regione Campania, per la provincia di Avellino.

In vista dell'approssimarsi della prossima stagione estiva e di una nuova stagione di incendi boschivi è opportuno quanto mai avviare una consultazione anzitutto con le associazioni di volontariato della provincia per ascoltare proposte e ragionare insieme ai vertici regionali e provinciali sul futuro della protezione civile e su una rete sempre più sinergica tra tutti gli attori coinvolti per realizzare un sistema sempre più efficiente, sia per la prevenzione che per gli interventi in caso di emergenza.

Sono previste esercitazioni di protezione civile con le unità cinofile impegnate nella ricerca di dispersi, soccorso sanitario, colonna mobile, tecniche di spegnimento incendi, attività per il dissesto idrogeologico, e quant'altro a cura delle associazioni.

Poi una tavola rotonda con i rappresentati delle istituzioni e delle associazioni per ragionare insieme di protezione civile e sulle misure più opportune per fare prevenzione e per migliorare sempre più la protezione civile in Campania, che già rappresenta un'eccellenza a livello nazionale.

Redazione Av