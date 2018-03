Nomina Pasquale, Alaia: motivo di orgoglio per l'Irpinia All'indomani dell'elezione ai vertici del Siad

La nomina di Luigi Pasquale alla presidenza della Società Italiana di endoscopia digestiva è motivo di orgoglio non solo per la comunità medica irpina, ma per l’intera provincia di Avellino. Dopo anni un avellinese torna ai vertici della sanità italiana e lo fa mentre continua a prestare servizio nella nostre strutture pubbliche.” Lo afferma Enzo Alaia, vice presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale della Campania.



“Pasquale – osserva Alaia –, oltre ad essere un medico di riconosciuto prestigio, è direttore dell'Unità operativa complessa di gastroenterologia e endoscopia digestiva della nostra Azienda sanitaria locale. E’ significativa la circostanza che sia diventato presidente del Siad in una fase particolarmente delicata per la sanità campana e irpina, che ci vede impegnati in una complessa opera di riorganizzazione dei servizi.

Da un contesto così autorevole, qual è quello del Siad, Pasquale - aggiunge il consigliere regionale - potrà continuare a dare un contributo importantissimo affinché la nostra sanità possa assicurare servizi sempre più efficienti e di qualità, nonostante le ristrettezze finanziarie del momento.”

“A lui gli auguri miei personali e della Commissione sanità del Consiglio regionale. Sono certo – chiude Alaia – che avremo modo di intensificare i rapporti anche istituzionali al fine di affrontare i problemi della nostra sanità con rinnovato vigore e ulteriore determinazione.”

Redazione Av