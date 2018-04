I Cammini della Via Francigena del Sud: irpinia protagonista Presentazione ad Avellino per il progetto che parte da Casalbore

Parte da Casalbore, in provincia di Avellino, un nuovo progetto di promozione territoriale dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle antiche direttrici viarie che, in epoche passate, attraversavano le aree interne della regione Campania collegando i borghi al mare e viceversa.

L’iniziativa, dal titolo “I Cammini della Via Francigena del Sud”, sarà presentata mercoledì 11 aprile, alle ore 10,30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, alla presenza dei rappresentanti dei comuni coinvolti. Il progetto coinvolge, infatti, oltre che il comune di Casalbore in qualità di Capofila, anche i centri di Greci, Montaguto e Savignano Irpino ed è co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”.

All’incontro di presentazione saranno presenti: Raffaele Fabiano, Sindaco del Comune di Casalbore; Donatella Martino, Sindaco del Comune di Greci; Marcello Zecchino, Sindaco del Comune di Montaguto e Fabio Della Marra Scarpone, Sindaco del Comune di Savignano Irpino.

L’iniziativa sarà introdotta da Simone Ottaiano, Direttore del Museo dei castelli di Casalbore. A moderare la Conferenza Stampa sarà Annibale Discepolo, giornalista de Il Mattino di Avellino. Il progetto “I Cammini della Via Francigena del Sud” si articolerà, dunque, in quattro tappa al centro delle quali vi sarà una passeggiata di trekking urbano o extra-urbano alla scoperta dei luoghi e delle risorse culturali dei comuni coinvolti, cui seguiranno laboratori di degustazione guidata dei prodotti e piatti tipici locali e la visita a stand espositivi di gastronomia e artigianato del luogo.

A completare il tutto, spettacoli musicali e animazione folkloristica. Si comincia sabato 14 e domenica 15 aprile presso il Comune Capofila di Casalbore che ospiterà anche un evento di anteprima: un convegno dedicato alla valorizzazione delle aree interne attraverso i cammini delle antiche vie.

Si prosegue il 29 aprile a Greci, unica comunità arbëreshë presente in regione Campania, e il 1° maggio a Montaguto. L’ultima tappa del progetto sarà ospitata, infine, presso il comune di Savignano Irpino, il 12 maggio. Quattro appuntamenti per scoprire i meravigliosi territori delle valli del Miscano e del Cervaro con tutti loro tesori di cultura, gastronomia e tradizioni, un’occasione da non perdere per un nuovo affascinante viaggio nella Terra d’Irpinia.

