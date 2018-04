Caso di meningite a Solofra, 20enne al Moscati Familiari subito sottoposti a profilassi

di Simonetta Ieppariello

E' ricoverata al Moscati di Avellino una ragazza di venti anni, di Solofra, che ha presentato i sintomi classici associabili ad un caso di meningite. La ragazza è stata sottoposta agli esami di rito, che sono stati eseguiti nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Contrada Amoretta. Sono attesi in serata i risultati. In questo momento le condizioni della giovanissima sembrano essere buone. La ventenne è vigile ma accuserebbe ancora un forte mal di testa. Febbre alta, vomito, dolori alla testa i sintomi con cui i familiari l'hanno trasportata prima al pronto soccorso del Landolfi di Solofra, da dove, viste le condizioni, è stata trasferita immediatamente ad Avellino, presso il Moscati. Da una prima diagnosi effettuata dai sanitari pare si tratti proprio di meningite. Ma alcuni particolari incoraggianti della sintomatologia indurrebbero i medici a pensare che si tratti di un ceppo della malattia non grave e non infettivo. Ma sono in corso tutti gli approfonditi accertamenti del caso e comunque la giovane ventenne viene tenuta sotto strettissima osservazione dai medici. Intanto, per sicurezza, sia i medici che hanno curato la ragazza sia i parenti sono stati sottoposti a profilassi. Gli uffici del Moscati, una volta informati dal reparto, hanno subito comunicato il caso all'azienda sanitaria locale.