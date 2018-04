FOTO - "Avvistato un lupo in paese, non sparategli" L'avviso del sindaco di Cassano, Salvatore Vecchia

di Simonetta Ieppariello

Un avvistamento in paese che ha scatenato la curiosità di una provincia intera e non solo. La foto corre sul web. E' quella che immortala un bellissimo esemplare di lupo irpino. Una foto rilanciata anche dal sindaco del comune protagonistra della vicenda, Salvatore Vecchia primo cittadino del borgo delle acque, Cassano Irpino. Un evento straordinario. Un evento salutato con emozione da tantissimi irpini, visto il rischio estinzione della specie. Un animale prezioso per l'ecosistema, particolarmente amato della provincia di Avellino.

"Mi segnalano la presenza di un lupo che si aggira per le campagne di Cassano. Le persone che lo hanno avvistato mi evidenziano che è solito familiarizzare con i cani che circondano le case di campagna.

A quanto pare non desta particolare allarme, considerato che il timore principale che mi è stato manifestato riguarda il rischio che qualcuno possa sparargli. Nel ribadire l’assoluto divieto di abbattimento, invito a segnalarmi con immediatezza eventuali situazioni di criticità, sia per la cittadinanza che per il lupo".

I commenti a corredo del post con foto di Vecchia scorrono a pioggia. "Un lupo? È un miracolo. La natura torna ad occupare i propri spazi". Commenta Sergio. "Non uccidetelo assolutamente.... Il lupo è a rischio estinzione..... Passibile di reato penale", precisa Tiziana. E poi c'è posta nuove foto con nuove segnazioni. Pare che l'animale abbia fatto il giro completo delle contrade rurali del paese, come quella di San Nicola. Nessuno si lamenta e pare che nessuno stia manifestando paure e ansie per la insolita e speciale visita.

Continua quindi incessante l’attività di monitoraggio, prevenzione e denuncia di reati contro il territorio, la flora e la fauna del nucleo provinciale di Avellino delle guardie giurate del wwf. Da anni sono impegnate nella lotta al bracconaggio, all’inquinamento, alla protezione della flora e della fauna senza soluzione di continuità, anche con l’aiuto di mezzi tecnologici.

Ma non si tratta di un caso unico. In Alta Irpinia, in altri comuni negli scorsi anni stessi emozionanti avvistamenti avevano fatto ben sperare.

Una soddisfazione per il WWF e una vittoria dell’ambiente l’avvistamento di un lupo nell’oasi di Senerchia, circa due anni fa, perché la presenza del lupo indica un’area incontaminata.