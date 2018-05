Rotaract Benevento e Centro Giada,a Vallata un evento speciale Sabato alle 17,30 nell'auditorium lo spettacolo Cantando Insieme

Sarà un sabato speciale a Vallata. I giovani del Rotaract di Benevento approdano in provincia di Avellino per un evento all’insegna del divertimento e musica. L’appuntamento è per sabato alle ore 17,30, presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore “Enrico Fermi”, dove arriveranno numerosi i giovani Rotaract, guidato dal presidente Francesco Casarella, per essere gli ospiti speciali di un vero e proprio spettacolo. Sul palco saranno protagonisti i ragazzi del centro di Integrazione Giada. Musica, tanta musica, dei giorni nostri eseguita, cantata portata in scena dai ragazzi diversamente abili del centro Giada, che ha sede in Irpinia. Un evento unico, emozionante e divertente per parlare di integrazione, socialità e confronto. Due province, due associazioni, un unico obiettivo stare insieme, divertendosi, per promuovere la socialità. "Cantando Insieme", il titolo del viaggio musicale portato in scena. Un caleidoscopico viaggio nella storia della musica italiana, quella più bella e che ha fatto da colonna sonora alla nostra storia recente e meno attuale.

Un appuntamento che ha ricevuto il patrocinio del comune di Vallata, guidato dal sindaco Giuseppe Leone, sempre sensibile e pronto a promuovere eventi stimolanti e di contenuto.

Anche il sindaco di Rocca San Felice, Giuseppe Fiorillo, ha voluto consegnare il patrocinio del comune da lui rappresentato all’attesissimo evento messo in scena dai 13 talentuosi, aspiranti artisti.