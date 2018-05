ESCLUSIVO/Ariano, operata di femore a 107 anni, sta bene Intervento da record al Frangipane

Cade in casa, si frattura il femore ma viene tempestivamente soccorsa ed operata nel reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino dall'equipe guidata dal primario Rossano Cornacchia e Franco Aufiero insieme all'esperta anestesista Marianna Raffa direttore dell'unità operativa di rianimazione.

Un intervento chirurgico da record per Lucia Laura Sangenito che di anni ne ha 107. E' nata a Sturno esattamente il 22 novembre 1910. La notizia ha fatto subito il giro del paese dove la super nonnina è molto stimata e conosciuta da tutti per le sue grandi doti umane. La speranza è di poter festeggiare presto questo ulteriore traguardo, magari il prossimo mese di novembre quando le candeline saliranno a 108. E' questo l'augurio affettuoso di un'intera comunità.

Ad assisterla in ospedale la figlia settantenne. Lucia Laura sta bene. L'intervento è riuscito alla perfezione ed è ora ricoverata nel reparto di ortopedia, dove è assistita amorevolmente da tutto il personale sanitario. L'ultracentenaria, regina dell'Irpinia è diventata subito la mascotte della struttura sanitaria arianese di via Maddalena.

Medici particolarmente stupiti dopo l’intervento per la forza della donna, per niente provata dopo questo incidente di percorso nella sua lunga vita.

Lucia Laura, mente temprata, donna dalle mille risorse, grande lavoratrice, profondamente devota ha ringraziato i medici, augurando loro ogni bene.

Il sindaco del paese Vito Di Leo si è complimentato con la struttura sanitaria arianese diretta da Oto Savino per la tempestività dei soccorsi e la grande professionalità dimostrata. Un intervento di quelli che non capitano tutti i giorni che ha suscitato grande emozione da parte di tutti. Non si ricorda negli anni un'operazione chirurgica a pazienti in età così avanzata nell'ospedale arianese. Che sia di buon auspicio per tutti...

Gianni Vigoroso