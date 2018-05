Ofantina chiusa: "Buio, caos. Auto che corrono. E' un inferno" Segnalazioni a raffica tra San Potito e Parolise

di Simonetta Ieppariello

Chiude il viadotto sull'Ofantina a Parolise ed è caos tra strade statali, provinciali e nel centro dei paesi in cui è dirottato il traffico veicolare e pesante. Si tratta dei comuni di San Potito Ultra e Parolise. Stanotte l'ennesima accorata segnalazione da parte di un nostro lettore che allega una fotogallery della situazione di notte. (vedi servizio tg 696 tv)

In via Selvatico i disagi maggiori con auto in doppia fila e rischi.

"Questa è la situazione attuale della strada di Via del Selvatico in San Potito Ultra, unica strada di collegamento con l'ofantina chiusa oggi per i lavori al viadotto di Parolise. Nessun controllo, auto parcheggiate in sosta vietata, con grave pericolo per la viabilità e per i residenti". Questo il testo inoltrato a mezzo stampa.

Ieri il primo giorno di stop ad auto e camion. Il traffico ha percorso strade e arterie tra paesi rendendo la vita difficile ai residenti. Un debutto da incubo per tutti, come raccontato da tutti. I residenti invocano soluzioni ad horas e maggiore sicurezza, attraverso il rifacimento delle strisce pedonali.

E scatta la petizione a San Potito.

Ecco il testo: “La tanto temuta chiusura dell’Ofantina per i lavori di messa in sicurezza del ponte in territorio di Parolise desta molta preoccupazione nella nostra comunità. Sin dal primo giorno del nuovo piano traffico di emergenza, si sono verificati episodi di una certa rilevanza che nel tempo potrebbero assumere contorni di maggior rilievo a discapito della tranquillità e sicurezza dei cittadini del nostro paese. Sono stati già riscontrati episodi di code in determinati periodi della mattinata, situazioni di intenso traffico con difficoltà di attraversamento, e sia in serata che nelle prime ore del giorno transito di veicoli a velocità sostenuta. In poche parole l’intenso passaggio veicolare dell’Ofantina, eccezion fatta per i mezzi pesanti, è stato spostato sull’asse parallelo della vecchia strada statale che raggiungeva Potenza, rendendo, di fatto invivibile una zona della nostra comunità gratificata da un viale alberato, ricca di esercizi commerciali e di punti di incontro. Comprenderà bene che non tutte le automobili sono Euro 4, non tutti gli automobilisti sono attenti e prudenti, ma soprattutto nelle tante traverse dislocate su Viale Sandro Pertini e Via del Selvatico, sono inibiti gli accessi da e verso le abitazioni dei residenti. In ragione di ciò, con la presente sottoscrizione, si richiede alla S.V. di voler intervenire da subito presso la Prefettura e l’organismo all’uopo preposto C.O.V. ( Comitato Operativo di Viabilità) per la messa in sicurezza da parte dell’ANAS dei due tratti viari con dissuasori, telecamere e rilevatori di velocità, per prevenire eventuali tragedie della strada. A ciò si aggiunga che risulta necessario far posizionare con cadenza mensile stazione ARPAC per rilevare il grado di inquinamento raggiunto. Un’ultima preghiera Le rivolgiamo: individuare nuove zone di parcheggio ( ad esempio terreno dismesso casa cantoniera ANAS) ed istituire il disco orario nelle range orario compreso tra le ore 8,30 – 13,00 16,00 – 20,00 per garantire parcheggi dinanzi agli esercizi commerciali”.