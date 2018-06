Eureka Ottica si rafforza: nuovo punto vendita in irpinia E' da Castel Baronia che parte una nuova importante scommessa

Un nuovo punto vendita nel cuore della Baronia e nella verde e bella Irpinia. Eureka ottica sempre più al servizio del territorio. Pronti a stupire ancora con le tante novità e innovazioni in questo settore che porta un un grande nome e una firma pregiata in Campania, quella di Carlo Fischetti e il suo validissimo team. Premiato da sempre il suo impegno, la sua grande esperienza in questo settore e le sue spiccate capacità professionali. Caratteristiche e qualità essenziali che hanno portato ad ottenere al marchio Eureka un successo meritatissimo non solo in Irpinia ma anche fuori regione. Frutto di una squadra oramai collaudata e affidabile,

E' da Castel Baronia in Piazza Vittorio Veneto 32 che parte una nuova importante scommessa. Fischetti e la sua squadra offriranno a tutti anche qui prodotti al passo coi tempi e di qualità. I migliori occhiali presenti sul mercato a prezzi vantaggiosi con rapidissima consegna e garanzia.

Ottica optometria, contattologia, fabbrica occhiali, analisi visiva, misurazione vista, applicazione lenti a contatto, specializzati in lenti progressive.

I numero uno in questo settore ad Avellino, Grottaminarda e da oggi anche a Castel Baronia. Occhiali da sole e da vista e servizi professionali. Professionalità, cortesia, competenza e puntualità.

Un evento salutato con grande soddisfazione dalla comunità. La struttura commerciale sorge in un punto strategico della Baronia ed è pronta ad offrire il suo servizio ai vari comuni limitrofi della valle ufita e della vicina alta irpinia fino ai confini con il foggiano.

Presenti alla cerimonia d'inaugurazione, sindaco, parroco e presidente della comunità montana ufita. L'augurio da parte di tutti è che il cammino sia lungo e pieno di gratificazioni, successo e di infinite soddisfazioni!

Redazione Av