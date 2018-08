Scritte offensive a San Tommaso, raid contro il Pd Le scritte, le indagini

L’insulto, scritto con spray nero sulla serranda, è seguito da una sigla. Ad accorgersi in mattinata di quanto verificatosi nel corso della notte sono stati alcuni passanti a Rione San Tommaso. Nel mirino dei vandali la sede del locale circolo del Pd. La sede dei dem è finita al centro di un vero e proprio raid.

Sgomento e incredulità per il segretario Franco Russo, già consigliere provinciale e comunale, uomo di partito, oltre che stimato medico di base.

Sul posto per i rilievi di possibili tracce anche gli agenti della scientifica, la Polizia ha avviato le indagini di rito per tentare di risalire agli autori e chiarire la matrice dell’episodio. Si cercano eventuali filmati di videosorveglianza privata nella zona che potrebbero fornire elementi utili agli investigatori.

«Esprimiamo la nostra solidarietà al Circolo del Pd “Libertà e Partecipazione” per il vile attacco della sede di San Tommaso.

Questi gesti confermano la nostra preoccupazione per il clima di crescente intolleranza che agita il Paese e, da qualche tempo, anche la cittá di Avellino. Riteniamo che le forze politiche, sociali e civiche che si riconoscono nei valori democratici del pluralismo e della tolleranza siano chiamate, ad ogni livello, ad intervenire in difesa dei principi costituzionali della nostra comunità». così in una nota l'Associazione Si Può.