Izzo all'Avellino: segnale social e corsa verso la sfida con lo Spezia Il difensore raggiungerà il gruppo biancoverde direttamente nel ritiro pre-gara

Quanto ormai chiaro da mercoledì sera sta per diventare ufficiale: Armando Izzo saluterà il Monza e si legherà all'Avellino con un contratto triennale (scadenza 30 giugno 2029). Segnale social, tra le stories del canale ufficiale social, da parte del difensore partenopeo che indosserà nuovamente la maglia biancoverde come accaduto da giovanissimo, nel biennio 2012/2014, con la vittoria del campionato, la promozione in Serie B, e con la salvezza in Cadetteria sfiorando la partecipazione ai playoff. Dall'Avellino Izzo spiccò il volo per la Serie A vissuta con le maglie di Genoa, Torino e Monza e per la Nazionale maggiore con tre presenze in azzurro. Il classe '92 è a Milano e raggiungerà Avellino solo dopo la gara dei lupi con lo Spezia, in programma domani con calcio d'inizio alle 19.30. Izzo, che ritroverà Raffaele Biancolino, compagno di squadra nella prima avventura all'ombra del Partenio, sarà nella città ligure nelle prossime ore, vivrà il ritiro pre-gara e il club irpino punta ad averlo subito a disposizione per la gara contro gli aquilotti.