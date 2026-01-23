Avellino: niente Boersma, Lescano alla Salernitana, Crespi all'Union Brescia L'olandese molto chiaro verso la prossima sfida del De Graafschap. Definite le due cessioni

Frenata e no secco da Bouke Boersma. Arriva la conferma dell'offerta da un milione di euro da parte dell'Avellino al De Graafschap con l'apertura della società dell'Eerste Divisie all'accordo tra i club, ma la punta, già in doppia cifra nella Serie B olandese, ha espresso contrarietà sull'ipotesi di trasferirsi in Italia: "Non lo farò, il mio istinto mi dice che non è la decisione giusta": ha affermato Boersma con dichiarazioni riportate da gld.nl. Il segnale social su Boersma è volato via nelle scorse ore: il profilo dell'olandese non è più seguito dall'amministratore unico IDC della società irpina, Giovanni D'Agostino. Nel frattempo c'è l'accelerazione sul fronte uscite. Valerio Crespi vivrà la seconda parte della stagione con l'Union Brescia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I lombardi sono stati superati nella corsa a Facundo Lescano con il sorpasso della Salernitana. Prima ipotesi nella sessione invernale di calciomercato, con rumors già nella scorsa estate con il gran legame tra il calciatore e il direttore sportivo granata, Daniele Faggiano, l'argentino si vestirà di granata dopo il 2025 in biancoverde risultando decisivo per la promozione dei lupi in Serie B. Firma sul contratto con la Salernitana per Lescano e subito il via all'avventura con il Cavalluccio Marino nelle prossime ore.