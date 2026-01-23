Avellino: sedute individuali al Partenio-Lombardi, ecco la Curva Sud Deroga per i club neopromossi fino a febbraio: intervento rapido entro i termini previsti

Ha preso decisamente forma l'intervento di installazione delle sedute individuali allo stadio "Partenio-Lombardi": intervento che prosegue al fine di raggiungere quanto necessario nei termini previsti. L'Unione Sportiva Avellino, come previsto per le società neopromosse, ha usufruito della deroga fino al mese di febbraio dell'anno successivo alla promozione in Serie B per rispondere ad uno dei diversi criteri infrastrutturali dell'adeguamento dell'impianto di gioco per la nuova categoria. L'installazione delle sedute individuali, come chiaro dalla foto pubblicata sui canali ufficiali social dall'amministratore unico IDC del club biancoverde, Giovanni D'Agostino, è iniziato dalla Curva Sud, proseguirà nei prossimi giorni negli altri settori dello stadio di contrada Zoccolari e rientra nella nuova convenzione tra l'Unione Sportiva Avellino e il Comune di Avellino. Nella giornata di mercoledì è stato definito l'ulteriore passaggio formale sulla gestione del "Partenio-Lombardi" che si presenterà con un nuovo impatto dal prossimo match casalingo dei lupi. Sabato 31 (ore 15) gli irpini affronteranno il Cesena.