Si ferma la giostra, vigili del fuoco e verifiche. "Tutto ok" Ieri sera ad Avellino

Un piccolo probelma di ordine tecnico ha fermato per qualche momento il divertimento ad Avellino. La paura. L'arrivo dei vigili del fuoco per le verifiche e il divertimento continua. Qualche momento di paura nel villaggio del divertimento di Avellino a Campetto Santa Rita. Poi dopo ogni verifica, la macchina è ripartita in sicurezza. E' successo ieri sera. Affollatissima l'area giochi fino a tarda sera. L'arrivo dei caschi rossi ha verificato che il dispositivo fosse sicuro. Si sarebbe fermato proprio in via del meccanismo di controllo e sicurezza dello stesso dispositivo. Poi la serata è continuata, all'insegna del divertimento e sicurezza. Un blocco dovuto a motivi di natura tecnica senza rischi per gli utenti. Sono arrivati i caschi rossi e anche una pattuglia di polizia per accertare che tutto fosse in regola in via Circumvallazione. Poi il divertimento è ripartito.