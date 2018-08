Chi ha incendiato le auto di Morano conosceva le sue abitudini Ai raggi X la vita personale, professionale e politica del consigliere: caccia ai responsabili

di Siep

Chi ha incendiato quelle due auto, in due distinti azioni, per poi danneggiarne distruggerne anche altre due parcheggiate accanto, conosceva bene le abitudini di Morano, quali fossero le sue vetture e quelle di famiglia. Per Sabino Morano, vittima di due attentati incendiari ai danni delle sue autovetture scattano le misure di tutela personale. Il prefetto Anna Maria Tirone sta valutando gli interventi da prendere in difesa del consigliere comunale, si pensa alla vigilanza radiocollegata, oppure alla vigilanza generica dinamica.

Insomma, due misure straordinarie di sicurezza per un componente del consiglio comunale vittima di due raid incendiari che si sono consumati in pochi giorni. Ma Morano non nasconde le sue preoccupazioni per sé e per la sua famiglia e per questo ha tutta l'intenzione di chiedere la scorta.

Un raid incendiario doppio e che solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco non si è trasformato in tragedia. Morano è convinto che la natura del gesto sia da ricondurre alla sua vita politica, ma gli agenti del vicequestore Michele Salemme non vogliono trascurare alcun dettaglio, alcuna pista. Ogni indizio può essere utile per individuare l'autore del rogo. Un uomo che secondo il leader di Primavera Irpinia conosceva bene mosse e abitudini. In entrambi i casi i raid si sono consumati nel cuore della notte. Alle ore 3 si sono innalzate le fiamme. Nel secondo episodio ad essere data alle fiamme è stata la Giulietta del padre. In questo ultimo raid sono andate completamente distrutte una Smart e una Suzuky che erano parcheggiate accanto alla Giulietta di famiglia. Intanto per il consigliere di minoranza continuano ad arrivare attestati di solidarietà vicinanza. Il doppio episodio è intanto ai raggi x della questura.La ricerca dei responsabili va avanti con l'incognita del movente. Il leader di Primavera Irpina potrebbe essere riascoltato in queste ore per fare quadrato sulle attività di indagine.

Intanto ieri Morano ha deciso di postare una foto con la sua compagna per ringraziare tutti della solidarietà ricevuta:

"La solidarietà enorme e le attestazioni di sincera amicizia ed enorme vicinanza ricevute in questi giorni, da un numero smisurato di persone, ci hanno veramente commossi.

Grazie mille amici miei, io e Yan non smetteremo mai di ringraziarvi!"