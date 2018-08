La lunga notte dei Fuochi di Montefalcione. "Sarà grande show" I fuochisti in lizza il 28 sera dalle ore 21: siamo pronti per stupirvi

Tutto pronto a Montefalcione per la lunga e tradizionale, attesissima notte dei Fuochi d'Artificio. Ricami colorati, roboanti e festosi coloreranno la notte d'Irpinia. Uno spettacolo attesissimo e collaudato che quest'anno si apre al mondo, diventando uno show nazionale e non solo. I fuochisti vengono da varie parti d'Italia e annunciano uno spettacolo unico. Quattro sfidanti in lizza, per creare uno spettacolo unico. Il Comitato Festa annuncia il top del divertimento per la sera del 28 agosto. In lizza Vito Costa e figli, Giuseppe Catapano da Saviano di Napoli, Arte Pirotecnica Fratelli Trebbia dalla Sicialia, e Lugie G. Di Matteo dal napoletano. Insomma, artisti dei fuochi di mezza Italia, con altre richieste pervenute anche da fuori nazionale. Insomma, una festa tipica irpina, destinata a trasformarsi in evento internazionale, dopo questa prima edizione, intitolata Mof. "Puntiamo a renderlo un evento unico e di richiamo sempre più ampio. Alte professionalità raggiungono l'Irpinia per una festa dal sapore ed emozioni uniche".