Trasparenza e sburocratizzazione, le linee guida di Ciampi Il sindaco lavora al programma di Governo. Forgione in bilico

di Siep

Il sindaco pentastellato Ciampi si prepara alla sfida dell’aula, sul programma di Governo. In tre giorni le linee guida saranno consegnate al presidente del consiglio, Ugo Maggio, mentre nel centrodestra matura l’ipotesi di presentare una mozione per sfiduciare il delegato al bilancio della giunta.

L’assise si riunirà tra il 4 e il sei settembre. intanto il presidente Ugo Maggio analizza l’indirizzo che Ciampi darà alla sua azione amministrativa. Succede nei giorni delle polemiche, accuse per un Ferragosto bocciato, rinviato e al centro delle tempesta politica con lanci di strali dall’una e dall’altra parte. Insomma, fallito il tentativo di allargare il consenso, riunendo i gruppi sparsi in seno all’opposizione Ciampi aveva lanciato il Ferragosto Partecipato, da costruire grazie a donazioni spontanee, nei fatti, mai arrivate. Intanto gli oppositori del sindaco starebbero maturando l’ipotesi di presentare proprio in consiglio una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Forgione. Una chiara richiesta di dimissioni, mentre si aspetta l’insediamento del commissario Mario Tommasini.

Ieri mattina tutti al lavoro nel settore per emendare il rendiconto 2017.

Tornando ai temi delle linee guida, che dovrebbero segnare e annunciare il vero e proprio programma di governo, secondo indiscrezioni sarebbe concentrato e curvato su terzo settore, politiche sociali e periferie. Ma anche su trasparenza e il lancio di referendum consultivi e abrogativi che darebbero maggior potere ai cittadini di indirizzare le scelte di governo. Sempre i bene informati parlerebbero anche della volontà di Ciampi di eliminare le Ztl nelle traverse del Corso Vittorio Emanuele. Un provvedimento quello adottato dalla scorsa amministrazione, più volte criticato dai cittadini che si erano visti arrivare a casa multe salatissime. Ma si tratta di semplici rumors. Si attende il consiglio per conoscere nello specifico a cosa punta l’amministrazione targata Vincenzo Ciampi.