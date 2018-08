Lutto nella pallavolo campana: addio Chiara, vera capitana Il dramma della 36enne la nota dell'Avellino Volley

di Siep

Domenica tragica per lo sport campano. E' morta a soli 36 anni Chiara Lonardo capitano della San Giorgio Volley. L'Avellino Volley ha voluto ricordare la ragazza solare e l'atleta eccellente in un breve comunicato.

"Il presidente, i dirigenti, lo staff tecnico e le atlete tutte dell’Avellino Volley si stringono alla famiglia Lonardo per la prematura morte della cara Chiara. Pallavolista sannita capitano del San Giorgio del Sannio Volley, che ha saputo essere punto di riferimento per tante coetanee, rappresentando il vero sport, quello pulito quello di passione e impegno quotidiano. Chiara ha voluto essere in palestra fino agli ultimi giorni per essere vicino a quella pallavolo che rappresenta amore e non odio, facendo diventare questo sport una cosa speciale. Chiara lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti gli sportivi campani.Ciao Chiara vera capitana…" Questa la nota dell'Avellino Volley, mentre il ricordo di Chiara scorre sul social.

Anche il Benevento Volley ha espresso il proprio ricordo in un post, sul social facebook.

"Sapevamo delle terribile battaglia che stavi affrontando e sappiamo che da pallavolista esemplare non hai mollato fino al fischio dell'ultima palla.

Pur avversari non abbiamo potuto non apprezzare il tuo innato talento sportivo, la tua correttezza e la tua educazione. Sempre composta e mai fuori le righe ci hai accompagnato nel nostro lungo viaggio pur senza mai farne parte direttamente. Ti ricordiamo appena quattordicenne quando alla Beach Volley Cup Benevento di Piazza Risorgimento con Manuela Bontempi ti facesti subito notare per bravura e per scaltrezza.

La classe '82 è stata tra le migliori della pallavolo sannita e le sfide Accademia-Benevento Volley con Alessandra Ricci, Valeria Nicchiniello, Rita Olivieri, e Mary Ruscello da un lato, tu, Valentina Pilato e Manuela Bontempi dall'altro hanno caratterizzato anni di pallavolo femminile sannita. I tuoi proverbiali pallonetti di seconda hanno sempre testimoniato intelligenza e astuzia ma questo colpo, proprio questo, non ce lo dovevi fare!!! Alla tua famiglia, a Pietro Iarriccio, alle società in cui hai giocato Asbeneventovolley Asbeneventovolley SG Volley, il nostro più grande abbraccio!

In questo video abbiamo ricordato due anni fa, in occasione del nostro trentennale, gli amici e gli affetti della pallavolo che non ci sono più e oggi vogliamo salutarti insieme a loro e insieme al nostro amato Presidente Annio Majatico. Un giorno ci rivedremo tutti e ricominceremo a sfidarci.

A presto Chiara Lonardo"

Sul social tante frasi e foto la ricordano con toccante emozione e dolore per la tragica perdita. "Oggi perdiamo una grande amica... Una di quelle persone per cui nutri profondo rispetto e stima.... Una donna piena di vitalità e, credetemi, solo chi ha avuto la fortuna di conoscerla sa di cosa parliamo. Beh, a 36 anni, si spegne un fiore....un fiore raro, imponente, ma allo stesso tempo delicato. Ci mancherai da morire Chiara Lonardo... Ci lasci il vuoto delle tue risate che non udiremo più ma che sentiremo nel cuore ogni volta che penseremo a te. Riposa in pace". Scrive Angelo.