Rione Parco, tutto pronto per il Torneo dell'Amicizia L'iniziativa

In un paio di giorni, lo hanno ripulito completamente. Tutti insieme, “armati” di ramazze, rastelli e buste di plastica. Una sorta di “mutuo soccorso” per rendere il campo di bocce di Rione Parco di Avellino pronto ad ospitare il 1° Torneo dell’Amicizia. Il “soccorso”, alla società Bocciofila “Parco” (presieduta da Raffaele Ciccullo), è arrivato dalla società Bocciofila “Mercuriales” (presidente Alfonso Della Pia) ed anche dall’assessore allo Sport del Comune di Avellino, Donatella Buglione - la prima a volere fortemente lo svolgimento del torneo – che, di tasca sua, ha pagato le coppe che sono state date ai vincitori. “Come abbiamo sempre detto in campagna elettorale – spiega l’assessore Buglione – per il Movimento Cinque Stelle non esistono periferie. Avellino deve essere un unico agglomerato urbano, senza distinzione tra centro e rioni. Siamo fermamente convinti che lo sport sia uno dei canali più importanti per dare impulso e nuovo slancio ai quartieri e non solo”. Il colpo d’occhio della tre giorni del Torneo dell’Amicizia, svoltosi nel fine settimana appena trascorso, ha dato conferma a quanto dice l’assessore allo Sport. La bella, grande ed accogliente struttura di Rione Parco ha riunito, infatti, decine e decine di bocciofili e non solo: tanti anche i curiosi che hanno affollato il centro sportivo. Un grande e coinvolgente clima di festa e di sano agonismo che ha visto sfidarsi veri addetti ai lavori ma anche “bocciofili in erba”, come gli assessori Michela Mancusi e Maura Sarno, il vicesindaco Nando Picariello, lo stesso assessore Buglione ed il consigliere comunale Lorenzo Ridente. Festa doveva essere e festa è stata. Sano sport doveva essere e sano sport è stato. “Un plauso a tutti i partecipanti ed ai vincitori”, sottolinea l’assessore Buglione che, insieme al delegato provinciale del Coni, Giuseppe Saviano, e all’assessore Sarno, ha premiato tutti coloro che si sono distinti nelle varie categorie.

Per la sezione Ragazzi, secondo classificato: Arcangelo Della Pia; 1° classificato: Roberto Saveriano

Singolo Femminile, secondo classificato: Pina Fierro; 1° classificato: Annarita Nigro

Singolo Maschile, secondo classificato: Antonio Festa, 1° classificato Alfonso Della Pia

Lui e Lei, secondi classificati: Roberto Saveriano e Antonella Pirone, primi classificati: Alfonso Della Pia e Gerarda D’Urso.