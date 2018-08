"Mio figlio Bryan sarà operato. Grazie, soffriva troppo» Il lieto fine per Rocco Urciuoli. la storia di suo figlio

di Siep

"Ieri sera, mi ha telefonato prima il direttore generale del Cardarelli, Verdoliva, poi, il presidente della Regione Campania, De Luca. Bryan verrà sottoposto ad intervento al primissimo turno disponibile (per quanto ho capito, al primo appuntamento non confermato)”. Così sulla sua pagina facebook in lungo post Rocco Urciuoli, padre di Bryan, in lista d’attesa all’ospedale napoletano Cardarelli per un particolare intervento al reparto di Odontoiatria, commenta la fumata bianca arrivata per il suo adorato figlio.

L'appello dell'uomo è arrivato a chi di dovere e suo figlio finalmente sarà operato per risolvere un doloroso quanto mai complicato problema di salute. Un intervento ai denti che deve essere effettuato in sedazione, visto che Brayan è affetto da autismo.

“Voglio ringraziare tutti per le condivisioni ed i messaggi di conforto tra l’altro dovrebbe essere valutata una radicale modifica della procedura con la formazione di altre unità specialistiche, da dislocare sul territorio. Attualmente sono circa 800 i pazienti, con disabilità, in lista d’attesa. Vi sono infinitamente grato per quanto avete fatto , con il rammarico, sincero, di non aver agito prima. Posterò foto di Bryan appena possibile. Ps: La mamma ritiene che stiamo agendo con umanità verso nostro figlio, ma con un po’ di ingiustizia verso gli altri. Comunque sia ,chiedo perdono anch’io, ma non riusciamo a stare più inermi, a fronte della rituale sofferenza di nostro figlio. Un bacio da parte di “mister Bryan “