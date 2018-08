Cappuccini in lutto."Padre Rocco è tornato dal Signore" Domani i funerali. Oggi il corpo del frate sarà esposto nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie

di Simonetta Ieppariello

Frati Cappuccini in lutto ad Avellino, sulla collina di Santa Maria delle Grazie, per la morte di Padre Rocco Casaburo, giovane frate in forze al Convento da alcuni anni. Una notizia che ha profondamente addolorato la comunità irpina. Si è spento, dopo una lunga lotta contro un male incurabile, padre Rocco, vice parroco del convento dei Frati Cappuccini di Avellino.

Dolore e lacrime hanno accompagnato la dolorosa dipartita del frate, caro a migliaia di fedeli che in lui hanno trovato conforto, fede e speranza. Si è spento ieri sera dopo molti mesi di dolorosa battaglia contro il cancro. Un frate militante padre Rocco, sempre in prima linea per prestare soccorso e amore ai più sofferenti, come ai malati. Nel suo impegno quotidiano, anche nei momenti maggiormente dolorosi della sua cura, ha sempre fornito assistenza a chi soffre. Padre Cappuccino nel senso autentico del termine, ha saputo entrare nel cuore di tanti per quella sua innata dolcezza e straordinaria umanità, che lo hanno sempre tenuto saldamente ancorato ai valori cardine di una fede cristiana vissuta con vero amore.

“Triste notizia. L'ho conosciuto benissimo durante gli anni di studio e anche dopo. Veramente una gran brava persona, equilibrato, pacato, disponibile e gentile. Uomo di preghiera e di semplicità - scrive Giuseppe Parisi -. Mi dispiace tantissimo. Caro padre Rocco, Prega per noi peccatori e noi pregheremo per la tua anima perché il Signore ti doni la gioia del Paradiso».

Da Nola ad Avellino, nei due conventi si è fatto amare per la sua innata semplicità, di cui faceva verbo di preghiera e conversione.

«Grande persona lui veniva a confortare i malati ricoverati . Prego perché riposi in pace, aveva sempre il sorriso e una parola buona per tutti. Pochi riescono a lasciare il segno di Dio quando ci accostano all'uomo, lui era uno di questi. Mi dispiace tantissimo, adesso godi della luce dell'Altissimo», ricorda Anna sul social Facebook.

La notizia è stata comunicata, sempre a mezzo social, anche dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali Avellino.

«Padre Rocco è tornato tra le braccia del Padre Celeste. I funerali si svolgeranno giovedì 30 agosto, alle ore 11:00 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dalle ore 8:30 di oggi, mercoledì 29, il corpo sarà esposto in chiesa. Una preghiera».