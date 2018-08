Scuola, il 12 si torna in classe. Ecco tutti i ponti e vacanze Il calendario

di Siep

E’ conto alla rovescia per il primo giorno di scuola. La Regione Campania ha fissato per il 12 settembre la data del rientro. Il nuovo calendario scolastico 2018/2019 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado è stato varato lo scorso di giugno, con tanto di giorni di festa, ponti e vacanze. Sono considerate festività scolastiche obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono. Il calendario scolastico regionale della Campania definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni delle vacanze natalizie e pasquali, nonché le ulteriori sospensioni delle attività didattiche per un totale di 204 giorni di lezione, ai quali andrà sottratta la festa del santo patrono se coincidente con un giorno di lezione. Ma in base all’autonomiagGli istituti scolastici possono comunque anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo comunque almeno 200 giorni di lezione.

Questi quelli da svolgere obbligatoriamente. Al Liceo Classico, ad esempio, si inizierà l'11 settembre, mentre l'Istituto Imbriani ripartrà regolarmente dal 12 settembre. Il 10 settembre si riprende, invece al Perna Alighieri. Resta in bilico il caso del liceo Mancini a cui per il momento sono state assegnate le sedi di via Zigarelli, del Provveditorato e dell'Ipsia Amatucci di via Ferrante.

Ma si spera ancora di poter ritornare alla sede storica, quella di via De Conciliis. Ecco le sospensioni ufficiali:

i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti;

i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale;

le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5 gennaio 2019;

le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019;

i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l’anniversario della Liberazione.