Pari Opportunità, avvio del corso di formazione ad Avellino Provincia in campo

Venerdì 5 ottobre inizierà il corso di formazione in “Pari opportunità delle future classi dirigenti, governo locale ed istituzioni europee”, promosso dalla Provincia di Avellino di concerto con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La prima lezione, che si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nella sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sarà tenuta dal direttore del dipartimento Marco Musella. Le lezioni proseguiranno a partire sabato da 6 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nella sala rossa del carcere borbonico di Avellino.

Il concorso ha registrato un alto numero di richiedenti, di gran lunga superiore ai cinquanta posti inizialmente riservati ai giovani laureati, laureandi e diplomati, nonché a dipendenti e amministratori degli Enti Locali della Provincia di Avellino. Cosicché l’Amministrazione provinciale ha chiesto ed ottenuto dall’Università di Napoli la disponibilità ad organizzare un secondo corso che partirà il giorno 3 dicembre.

“ Il consistente numero di partecipanti – sottolinea il Vice-Presidente con delega alle pari opportunità, Caterina Lengua -. conferma che è stata colta da parte della Provincia l’esigenza di investire sulla formazione e promuovere l'inserimento dei giovani nel mondo delle istituzioni. Con questo progetto intendiamo creare un percorso virtuoso per unire istituzioni e mondo accademico nel favorire lo sviluppo di professionalità anche attraverso l'acquisizione delle conoscenze e competenze giuridiche, economiche oltre che delle tecniche di progettazione indispensabili per accedere ai finanziamenti europei per la pubblica amministrazione”

Redazione Av