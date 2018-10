Maltempo al Sud. Morti madre e figlio. Allerta in Campania Alta Irpinia, Sannio e Tanagro a rischio

Dramma maltempo in Calabria e sud flagellato da ore da bombe d'acqua e nubifragi. A Lamezia Terme una donna, Stefania Signore, e suo figlio di 7 anni sono stati trovati morti nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna, di due anni che risulta ancora disperso. La Protezione civile della Regione Campania intanto ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta riguarda l'intero territorio regionale tranne Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che potranno essere intensi con la presenza di raffiche di vento. Uno scenario che potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con possibili fenomeni franosi anche rapidi, allagamenti, ruscellamenti superficiali rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di «porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare e alle fulminazioni».

Intanto la situazione al Centro Sud, flagellato dal maltempo, è sempre più critica: un'altra persona è morta e una è rimesta ferita in un incidente sulla statale basentana, probabilmente a causa della fitta pioggia. In Calabria si valuta lo stato d'emergenza. Bomba d'acqua anche su Bari e nubifragi a Catania.



«Seguo con apprensione l'evolversi degli eventi in Calabria dopo l'ondata di maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione». Lo scrive in un Tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.