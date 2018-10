Stabilizzazione precari: «Rispettate impegni presi» Lettera aperta dei lavoratori

Stabilizzazione precari al Comune, lettera aperta dei lavoratori che "chiedono che venga rispettato quanto stabilito all’esito dell’incontro tenutosi in data 2 ottobre alla presenza del Prefetto di Avellino dott.ssa Maria Tirone". Si tratta dell' incontro chiesto dalla Funzione Pubblica- CGIL di Avellino, in persona del segretario Marco D’Acunto.

"I dipendenti precari precisano che l’accordo raggiunto in tale sede prevede che presso il Ministero dell’Interno debbano essere presenti il Comune, la CGIL-funzione pubblica ed uno dei dipendenti precari, al fine di avere i chiarimenti - ritenuti necessari dall’Ente, visti i dubbi espressi dall’Amministrazione Comunale- in merito alla possibile applicazione delle linee guida ANCI che prevedono con riferimento alla legge Madia l’aver approvato da parte dell’Ente il bilancio di previsione 2017/2019, il rendiconto 2016 e il bilancio consolidato 2016, tutti strumenti finanziari già licenziati dal Comune di Avellino.

Non si comprende, pertanto, perché l’Amministrazione Comunale ed i suoi dirigenti che hanno fermamente dichiarato la volontà di voler chiudere il processo in atto, dirimendo i dubbi con un confronto presso il Ministero dell’Interno, di fatto, oggi, ritengono che la presenza della rappresentanza sindacale non sia necessaria. Ciò nonostante gli accordi presi e pur avendo la stessa rappresentanza sindacale già contribuito ad una positiva conclusione di procedure analoghe presso altri enti.

I dipendenti precari del Comune di Avellino manifestano le loro perplessità rispetto a quanto accaduto e tutta la loro preoccupazione rispetto ad una vicenda che mette a rischio la vita di otto famiglie viste le criticità finanziarie dell’Ente e l’imminente scadenza dei loro contratti."