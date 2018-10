Luongo e Gaeta: non conosciamo Campania Popolare "Noi autonomi ma aperti al dialogo con tutti"

"La lista 'Insieme protagonisti' è una compagine che, pur essendo di chiara ispirazione di centrosinistra, è del tutto autonoma da qualsiasi partito. E' del tutto ingiustificata, pertanto, la nota con la quale Campania Libera riferendosi a noi parla 'di nostri amministratori'.

E' bene chiarire, infatti, anche nel rispetto di tutti quelli che ci hanno votato, che non siamo espressione di questa forza politica." Lo affermano i consiglieri comunali di Avellino, Stefano Luongo e Gianluca Gaeta.

"Il nostro Gruppo Consiliare - proseguono - assume le decisioni in maniera del tutto autonoma, prescindendo dalle posizioni dei partiti. Ciò, tuttavia, non significa che 'Insieme Protagonisti' non sia aperta al dialogo con tutte le forze politiche, in special modo con quelle che hanno dato un contributo significativo affinché la lista esprimesse due suoi rappresentanti in seno al Consiglio comunale."

"Non mancheremo - concludono Gaeta e Luongo - di assolvere al meglio al mandato ricevuto dai cittadini, ma continueremo a farlo nella chiarezza della nostra natura di formazione civica che intende fare un'opposizione ferma e costruttiva all'attuale Giunta pentastellata."

Redazione Av